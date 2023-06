Résidus d'un fongicide dans l'eau potable, Lencloître frôle le "plan Orsec eau"

Lencloître et quatre autres communes limitrophes (Cernay, Doussay, Orches et Saint-Genest-d’Ambière) ont frôlé le plan Orsec eau le week-end dernier. Si la mise en place de ce plan d'urgence a été envisagé, c'est que les analyses n'étaient pas bonnes. L'Agence régionale de santé a détecté un dépassement du seuil réglementaire concernant le métabolite chlorothalonil R471811, un résidu du fongicide du même nom interdit en France depuis 2020.

Des mesures d'urgences mises en place

Lors des relevés le 23 mai dernier, le taux mesuré était de 3,1 μg/ L et même de 3,3 μg/ L le 30 alors que le seuil réglementaire est à 3,0 μg/ L. Pour éviter que l'eau ne soit déclarée impropre à la consommation avec distribution de bouteilles d'eau, des mesures d'urgences ont dû être prises. "Sur les trois stations de pompage du secteur de Lencloître, on a dû en fermer une première, puis une seconde, explique Yves Kocher le directeur général des services à Eaux de Vienne. Puis, on est allé chercher de l'eau dans les communes voisines, notamment à Sossais et dans le Bas-Loudunais. Cela nous a permis de faire redescendre à 1,5 μg/ L."

Désormais, Eaux de Vienne cherche à remettre en service les forages à l'arrêt. Un traitement au charbon actif va être mis en place à partir de ce milieu de semaine. Il devrait permettre de réduire les taux de chlorothalonil R471811. Mais la solution n'est que temporaire. Aujourd'hui, aucun traitement ne permet d'éliminer la présence de cette molécule dans l'eau.

Une molécule contrôlée depuis peu

Ce dépassement de seuil dans le secteur de Lencloître est la deuxième alerte que connait la Vienne. Un forage à Cuhon est à l'arrêt depuis la mi-mai pour la même raison. Le département est d'ailleurs le premier en France à devoir faire face à un dépassement du seuil d'alerte.

Il faut dire que la recherche du métabolite chlorothalonil R471811 est récente. Début avril, l'Anses (Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale) a publié une étude dans laquelle elle conclue qu'un tiers de la France est touché par une pollution des eaux au chlorothalonil. Depuis, la détection des résidus de ce fongicide est intégrée dans le contrôle sanitaire que mène l'ARS sur l'eau potable. Sur le secteur de Lencloître, le premier relevé date du 26 avril 2023. Le taux était d'alors 2,9 μg/ L. Et si le seuil de limite sanitaire est fixé à 3 μg/ L, le seuil de « limite de qualité » est fixé lui à 0,1 μg/ L.