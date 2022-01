Résistant et ancien combattant: le Maralpin Pierre Bertolini décoré de la Grand'Croix de la Légion d'honneur

Il faisait partie des Forces Françaises Libres, il a connu l'Indochine, et l'Algérie. Pierre Bertolini, 98 ans, a reçu hier la plus haute distinction de l'Ordre de la Légion d'honneur.

D'habitude la cérémonie d'élévation au rang de Grand'Croix de la Légion d'honneur a lieu à l'Elysée, mais cette fois pour le Carrossois... on a profité d'un point du code de la Légion d'honneur pour organiser la cérémonie à Nice à la Villa Masséna! Lieu symbolique, le maréchal d'Empire Masséna ayant lui-même été élevé à ce rang en son temps.

Un parcours hors du commun

Le récipiendaire du jour était Pierre Bertolini, 98 ans. Résistant à 16 ans, il a été emprisonné pour fait de résistance en 1940. Il s'est évadé, a rejoint Londres en passant par l'Espagne et Casablanca en 1943.

Après avoir participé à la libération au sein de la 2ème division blindée du Général Leclerc, Pierre Bertolini s'était réengagé dans l'armée. Il est parti en Indochine et en Algérie avec le 3ème Régiment Parachutiste d'Infanterie de Marine (3e RPIMa). Rentré en Corse après sa retraite militaire en 1969 il prend position contre le terrorisme. Il est visé par un attentat et s'en sort miraculeusement...

65 ans après avoir été fait chevalier de la Légion d'honneur, il atteignait hier la plus haute distinction de la République Française! Pierre Bertolini se souvient encore de tous les instants d'une vie "toujours au service de la France... au service du Général!"

Une cérémonie d'hommage pleine de fraternité et d'émotion

Le Général Schmitt, ancien Chef d'État Major des Armées est sorti de sa retraite pour décorer le Capitaine Bertolini, son ami, aux états de service exemplaires: "Même dans la 2ème DB c'était pas si fréquent!"

Un autre ami du capitaine Bertolini, le général Franceschi de conclure: "C'est le couronnement du parcours d'un être extra-ordinaire, d'un guerrier comme on en a jamais fait et comme on en fera plus!"