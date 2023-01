Résistant, prêtre, fondateur d'une station de ski, Pierre Lambert est mort à 97 ans

C'est un homme qui a marqué l'histoire de la Drôme qui disparaît. Le diocèse de Valence annonce ce lundi la mort du père Pierre Lambert. Il s'est éteint dimanche 8 janvier au soir à l'âge de 97 ans. Prêtre pendant 65 ans dans la Drôme à Saint-Jean-en-Royans, Livron, Montélimar, Romans-sur-Isère, Nyons et la Chapelle-en-Vercors, Pierre Lambert a d'abord été résistant. En 1944, il prend le maquis et participe à la libération de Valence et de Romans, puis s'engage dans l'armée régulière et est envoyé en occupation en Autriche. Il ne rentrera qu'en décembre 1945.

Il apprend le ski à la future championne Perrine Pelen

Il s'engage alors dans les ordres tout en restant passionné par le Vercors et par le ski. C'est lui qui créé la station de Font d'Urle. Il donne des cours de ski à de nombreux enfants dont Perrine Pelen qui deviendra championne du monde de slalom en 1985.

Le père Lambert avait pris sa retraite il y a vingt ans. Il est resté dans le Vercors jusqu'en 2016 et résidait depuis en maison de retraite à Valence. En 2021, il est élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur. La ministre des anciens combattants de l'époque fait le déplacement dans la Drôme en mars 2021 pour lui remettre la distinction. Geneviève Darrieussecq le souligne alors : Pierre Lambert "n'a pas été récompensé" mais "distingué pour l'engagement d'une vie".

Ses obsèques auront lieu jeudi 12 janvier à 14h30 à l'église Saint Pie X à Valence.