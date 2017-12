Nantes, France

C'est l'AMRC (association du Musée de la Résistance de Châteaubriant) qui l'annonce : la nantaise Gisèle Giraudeau, née Fraud, est morte, à l'âge de 94 ans. Ses obsèques seront célébrées ce samedi à 10 heures en l'église Notre-Dame-de-Toutes-Joies, à Nantes. Chevalier de la Légion d'honneur, présidente d'honneur des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, elle avait été arrêtée en avril 1944 à Nantes par la Gestapo, qui recherchait son frère. Fille d'un cheminot qui travaillait à la gare de Treillières (au nord de Nantes), Gisèle Giraudeau était la sœur cadette du résistant communiste Joseph Fraud, et l'aidait alors à imprimer des journaux clandestins.

Peiné par cette disparition : Gisèle Giraudeau a donné au musée sa tenue de déportée. Nous reprogrammins la pièce de théâtre pour les scolaires en janvier.#tristessehttps://t.co/HEV0Ti9bc5 — Château de Nantes (@ChateauNantes) December 13, 2017

Torturée par la Gestapo, puis déportée en mai 1944 dans le camp de concentration de Ravensbrück, puis au Kommando de Zwodau, en Tchécoslovaquie, où elle est forcée par les Allemands de travailler dans une usine, jusqu'à la libération du camp par les Américains le 7 mai 1945. Dans cette déportation, elle fera la connaissance d'une autre résistante nantaise, avec qui elle restera amie jusqu'à la fin de sa vie : Marcelle Baron, morte en 2011 et dont le collège public d'Héric porte le nom. Quand Gisèle Giraudeau rentre à Nantes, elle pèse alors 38 kilos.

Gisèle Giraudeau saluée par la troupe de théâtre et le public au Conseil régional des Pays-de-la-Loire le 4 décembre 2014, à la fin de la pièce « De tant d’horreurs mon cœur devint immense » - Patrice Morel (AMRC)

Depuis, Gisèle Giraudeau vivait dans la région nantaise et aimait transmettre cette histoire aux jeunes générations, intervenant régulièrement dans les lycées. Elle avait d'ailleurs raconté son histoire (les privations, le froid, le dénuement dans les camps...) dans un livre La Résistance et la déportation à 20 ans : 1943-1945. En 2014, la compagnie Le Saut de l'Ange avait adapté au théâtre le témoignage de Gisèle Giraudeau et racontée notamment son amitié indéfectible avec Marcelle Baron. Cette pièce, écrite et mise en scène par Isabelle Lauriou, intitulée "De tant d'horreurs mon cœur devint immense" avait été jouée dans plusieurs salles de la région nantaise. Gisèle Giraudeau avait également fait don de sa tenue de déportée au musée du château de Nantes.