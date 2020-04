"Résistez !" : l'appel lancé par un combattant de la Seconde Guerre Mondiale confiné à Poitiers

Résistant de la première heure, Denis Dérout a 13 ans lorsqu'il entend à la radio l'appel du Général De Gaulle. L'adolescent breton rejoint immédiatement l'armée secrète et quatre ans plus tard, devenu combattant des Forces Françaises de l'Intérieur, il participe à la Libération de la France. Résidant depuis de nombreuses années à Poitiers, ce grand monsieur témoigne d'une certaine analogie entre la Seconde Guerre Mondiale et la lutte d'aujourd'hui contre le Covid-19.

"C'est peut-être plus insidieux aujourd'hui parce qu'on ne voit pas l'ennemi"

"C'est une guerre, c'est certain mais c'est une guerre sanitaire. A l'époque, il y avait quand même un ennemi différent, qui était humain et que l'on voyait, alors qu'aujourd'hui, le virus, on ne le voit pas. C'est très différent et peut-être plus insidieux aujourd'hui parce que l'on n'a pas d'ennemi vraiment en face de nous."

Contre cet ennemi "plus insidieux", la parade reste la même pour Denis Dérout.

"Résistez !"

"Je crois qu'il faut résister aux tentations d'enfreindre la règlementation. Alors ce n'est pas le même genre de résistance évidemment mais il faut surtout être confiant, comme pendant la guerre, la seule chose qui nous a guidé, c'est la confiance. Il fallait être certain qu'on serait un jour ou l'autre libérés et que l'on aiderait à cette Libération. Je crois qu'il faut demander aux gens d'accepter d'être confinés en se disant que l'on verra l'autre bout du tunnel."

Denis Dérout fêtera son 94e anniversaire le 20 mai prochain. "Juste après notre Libération à nous".