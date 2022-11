Résolution contre les dérives mafieuses votée à l'Assemblée de Corse : les collectifs sortent satisfaits

Le collectifs Massimu Susini et A Maffia No A Vita Iè ont pu s'exprimer lors de la seconde partie de la session exceptionnelle de l'Assemblée de Corse, ce vendredi 18 novembre

"L'Assemblée de Corse reconnaît le fait mafieux", salue Jean-Toussaint Plasenzotti, du collectif Massimu Susini, à l'issue du vote solennel d'une résolution lors de la session extraordinaire consacrée aux dérives mafieuses à l'Assemblée de Corse. L'avis est le même du côté de Léo Battesti, du collectif A Maffia Nò a Vita iè, qui souligne sa "grande satisfaction sur un vote historique". Les deux hommes se tiennent maintenant prêts pour l'ouverture du cycle de travail de cinq mois, probablement d'ici la fin de l'année.

ⓘ Publicité

Pour Léo Battesti, la résolution votée tard dans la soirée de ce vendredi "va permettre de mieux se mobiliser contre ce fléau" de la dérive mafieuse. L'homme se dit tout de même déçu du désaccord formulé par la droite dans sa proposition d'une motion différente de celle de la majorité. "Revenons aux choses sérieuses, conclut-il, estimant que les décisions prises vont marquer l'Histoire".

À lire aussi Les dérives mafieuses ne font pas l'unanimité à l'Assemblée de Corse

Touché par la mention à Massimu Susini inscrite dans le texte, Jean-Toussaint Plasenzotti estime qu'un pas a été franchi dans la reconnaissance "par la représentation de la Corse, qui affirme que les dérives mafieuses existent". Pour lui, il s'agit là d'une rencontre entre le ressenti de la population et les prises de paroles des élus. "Une fois qu'on a identifié le mal, on peut commencer à discuter de la manière par laquelle on peut s'y opposer, démocratiquement", conclut-il.