(Puy-de-Dôme) : comment la Gendarmerie Nationale s'est adaptée au Covid-19 ?

30 communes, 25 645 habitants, les gendarmes de la communauté de brigades de Billom ne chôment pas en temps normal avec, en moyenne, 650 dossiers à traiter chaque année, 1250 procédures rédigées et une vingtaine de personnes reçues chaque jour dans les trois unités de Saint Dier d'Auvergne, Vertaizon et Billom. Autant dire que l'adaptation des militaires au Covid-19 et aux mesures sanitaires demandées était fondamental pour la continuité du service pour ce territoire périphérique à Clermont-Ferrand.

L'accueil de la gendarmerie de Billom © Radio France - Olivier Vidal

"Il fallait que nous nous adaptions comme d'autres pour que l'on puisse accueillir les usagers en toute sécurité, que l'on puisse répondre à leurs demandes" explique le dynamique chef d'escadron Marie Perrier, commandant en suppléance de la compagnie de Clermont-Ferrand.

"Cela passe par le respect des mesures barrières dans nos locaux qui ont été repensés, dans nos véhicules, et aussi lorsque l'on a affaire à des délinquants" souligne l'officier de gendarmerie.

Du plexiglass pour le poste planton à la gendarmerie de Billom © Radio France - Olivier Vidal

A Billom, les locaux de la brigade de gendarmerie ont donc été transformés, réaménagés, en dégageant plus d'espace pour ceux qui y travaillent et pour ceux qui y sont accueillis. Du gel hydroalcoolique est fourni à ces derniers, des plaques de plexiglass ont été installées sur le bureau pour les dépositions.

"Nous avons fait en sorte que l'usager se sente en sécurité, cela commence par un accueil téléphonique au cours duquel on lui explique comment il doit effectuer ses démarches. On a fait du marquage au sol pour les guider une fois sur place et modifié l'aménagement de nos locaux pour être complètement opérationnels" détaille le capitaine Dominique Massart, qui dirige la Cob de Billom.

La gendarmerie de Billom est ouverte du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h. Le dimanche de 9h à 12h et de 15h à 19h. Pour la joindre il faut composer le 04 73 68 40 14.-