Ces 6 et 7 février 2021, François, Jean et Mauricio, trois étudiants, sont venus passer le week-end chez Vincent Laubert. Cet agriculteur des Écorces dans le Haut-Doubs souhaitait offrir un bol d'air frais à trois jeunes, enfermés depuis le début de l'épidémie. Un succès, voué à se généraliser !

"On respire, on revit" : week-end réussi pour l'agriculteur du Doubs qui invitait trois étudiants chez lui

Vincent Laubert en promenade dans le Pays Horloger avec Mauricio, Jean, François et Maya, belle chienne de montagne des Pyrénées

Voilà une belle initiative née de la crise sanitaire : touché par la détresse des étudiants, un agriculteur du Haut-Doubs invitait trois jeunes à passer le week-end dans son exploitation, pour leur offrir un bol d'air frais. Eh bien c'est chose faite ! Trois garçons sont venus du samedi 6 au dimanche 7 février 2021, chez lui, aux Écorces pas loin de Maîche. Mission accomplie pour Vincent Laubert, ce week-end a fait du bien à tout le monde.

Notre reportage avec Vincent et ses trois compères lors de leur balade aux Echelles de la Mort du Pays Horloger, à écouter :

Reportage audio : on suit Jean, François, Mauricio et Vincent en balade Copier

Promenade escarpée dans un cadre époustouflant : les Echelles de la Mort du Haut-Doubs © Radio France - Sophie Allemand

Trois étudiants sont donc venus chez Vincent : François qui vit dans un petit appartement à Paris, Jean étudiant en commercial à Besançon, et Mauricio étudiant en ressources humaines d'origine béninoise.

De l'air, des rires, et des découvertes pour briser la routine

Ils ont fait énormément de choses, et beaucoup de rencontres : le voisin horloger, le voisin fromager, ou encore le voisin musicien ! De quoi en apprendre plus sur la culture franc-comtoise, sans oublier bien sûr de gouter les spécialités locales : le comté, la saucisse de Morteau, le Pontarlier ou encore les vins du Jura.

Mauricio vit seul depuis deux ans dans un petit appartement du quartier Planoise à Besançon, alors le quotidien est un peu difficile depuis le début de l'épidémie : "les cours en visio, la solitude, ça n'a pas été facile au quotidien, tout se répète sans perspective."

On est dehors, on vit, on revit ! - Mauricio

Pendant la balade, il a pris pleins de photo pour garder des souvenirs: "je m'estime très chanceux d'être ici c'est passionnant. On a bien rigolé, on a rencontré des gens, on a goûté pleins de choses... Cela va être difficile de rentrer, mais il faut, malheureusement. Je souhaite à tous les étudiants de découvrir ce patrimoine remarquable."

Une initiative vouée à se généraliser, une page Facebook dédiée à ce genre d'annonces a été créée

Vincent souhaitait faire des émules pour que cette opération se multiplie. Justement, son initiative a eu tellement de succès que la page Facebook L'etudiant, campagne, bol d'air a été créée pour accueillir des annonces de ce type.

"Je souhaiterais que cela se généralise, ça fait du bien à tout le monde, il y a de la demande c'est sûr même en dehors de la crise sanitaire," explique Vincent Laubert. Pour ce week-end, il a "choisi de ne pas choisir" en prenant les trois premiers étudiants qui ont répondu à son appel. Cela a été un coup de coeur amical, ça a tellement bien marché qu'ils prévoient de se retrouver en septembre pour marcher autour du Saut du Doubs.

Vincent fait le guide pour ses hôtes © Radio France - Sophie Allemand

Vincent recommande à tout le monde de faire la même chose, pour lui, ce sera une fois par an !