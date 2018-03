Plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées ce samedi à Marseille contre l'inauguration du local de "Bastion Social". Après Aix-en-Provence et Lyon, le mouvement d’extrême droite s'installe dans la cité phocéenne. Un projet qui ne plait pas du tout à une dizaine d'associations et syndicats.

Marseille, France

"Bastion social à Marseille : Ni ici, ni ailleurs. Non au néofascisme", c'était le mot d'ordre de la manifestation de ce samedi après-midi à Marseille. Plus de 500 personnes manifestaient entre le Vieux Port et la Place Carnot contre l'installation du Bastion socialrue Fort Notre-Dame.

Marseille est la 5e ville où le groupuscule d'extrême droite s'installe après Aix-en-Provence, Lyon, Strasbourg et Chambéry.

Je refuse qu'ils envahissent nos villes et nos campagne - Joël, un manifestant

"Bastion social ? La haine avant tout"

Les manifestants répondent ainsi à l'appel de plusieurs associations et syndicats © Radio France - Vinceneux Mathilde

Fumigènes et banderoles à la main, les manifestants ont répondu à l'appel d'une vingtaine d'associations et syndicats comme Solidaires 13, le Front de Gauche ou Attac Marseille.

"On exige la fermeture de Bastion social ! Ils ont fait vivre un enfer aux voisins de l'ancien local, il ne faut pas que ça recommence Rue Fort Notre-Dame. Le maire de Marseille et le préfet se renvoient la balle. Tout ce qu'il nous reste, c'est notre droit de manifester pour _montrer notre colère et notre inquiétude_." explique au milieu de la foule, Aurélia, Marseillaise et militante de la France Insoumise.

Afin d'éviter tout débordement, la préfecture à interdit tout rassemblement aux abords du local.