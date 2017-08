"On ressent cette ferveur" : la patrouille de France au-dessus de Toulon pour le 15 août

30.000 personnes vont lever les yeux au ciel ce mardi après-midi sur les plages toulonnaises, dans le Var, pour voir passer la patrouille de France pour le traditionnel meeting du 15 août. "On ressent cette ferveur", assure un pilote sur France Bleu Provence.

"On ne voit pas forcément toutes les personnes en bas, mais on voit qu'il y a du monde et on voit aussi tout ce qui entoure le site de présentation," raconte Benjamin Michel, pilote "remplaçant" à la patrouille de France, qui va survoler les plages de Toulon ce mardi après-midi dans le cadre des festivités du 15 août. "A Toulon par exemple, on voit le Mont Faron, la rade, c'est un spectacle extraordinaire. On sent quand il y a une ferveur, on voit la foule, on arrive quand même à s'imprégner de ce qu'il se passe au sol."

"On est très heureux de faire plaisir aux gens"

30.000 personnes sont attendues sur ces plages toulonnaises, signe de la ferveur autour de ce meeting et de la fascination intacte pour ces avions de la patrouille de France. Benjamin Michel ne dit pas le contraire. "C'est extraordinaire quand on voit un enfant qui vient nous demander "monsieur comment on peut faire pilote?". Déjà on leur dit qu'il n'y a pas que ça comme beau métier, mais on est très heureux de faire plaisir aux gens."

Benjamin Michel, pilote de la patrouille de France Copier

Il est recommandé de venir tôt ce mardi après-midi sur le site. Le meeting doit démarrer à 17h, mais vu l'affluence et les bouchons attendus, il est préférable de prévoir une marge conséquente pour éviter de manquer les premières minutes de spectacle.