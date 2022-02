"On ressent un engouement" : les boîtes de nuit sarthoises impatientes de rouvrir

Les boules à facettes, les pistes de danse, les enceintes qui vont hurler les derniers tubes : les boîtes de nuit sont prêtes à rouvrir ce mercredi. Elles sont à nouveau autorisées à accueillir leurs clients, en raison de l'amélioration de la situation sanitaire face à l'épidémie de Covid-19. En Sarthe, on compte 16 discothèques. Toutes ne vont pas rouvrir dès ce mercredi soir mais au Mans, il y aura quand même du choix pour faire la fête. "Trois de mes discothèques seront ouvertes", confie Alain Bellanger, représentant de la branche discothèque de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans la Sarthe et gérant de quatre discothèques au Mans. Seule La Loge va attendre vendredi pour le retour des fêtards.

Un secteur en bonne santé grâce aux nombreuses aides qu'il va falloir rembourser

Il y a forcément une forme d'excitation pour les gérants de boîtes de nuit. "On s'attend à avoir les jeunes très tôt, il n'y a aucun problème. C'est un plaisir de ressentir cet engouement. On l'a déjà eu au mois de septembre : ça a été fabuleux pendant trois mois", explique Alain Bellanger, invité de France Bleu Maine. La flambée des contaminations avec l'arrivée du variant Omicron du coronavirus avait contraint les autorités à fermer les discothèques le 10 décembre 2021. La prudence est donc forcément de mise.

Une vigilance également quant à la situation financière du secteur. "Toutes les sociétés ont été maintenues à coup de subventions et de prêts garantis par l'Etat. Mais ces prêts doivent être remboursés sur quatre ou dix ans. Le secteur se porte bien pour l'instant. On ne verra les dégâts que dans six mois ou un an. Il faudra faire un point à ce moment", souligne le représentant de la branche discothèque de l'UMIH dans la Sarthe.

Alain Bellanger, représentant de la branche discothèque pour l'UMIH en Sarthe © Radio France - Solène de Larquier

L'enthousiasme des clients

Les boîtes de nuit ont fermé pendant 18 mois depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020. Est-ce que les fêtards ont perdu l'habitude de se retrouver en discothèque ? Est-ce que la jeune génération va vraiment fréquenter ces établissements ? Alain Bellanger n'est pas inquiet. "Je suis persuadé que c'est un manque pour les jeunes. On n'est pas un commerce essentiel mais on est nécessaire pour les jeunes qui ont besoin de s'éclater dans ce monde qui a beaucoup de contraintes", assure-t-il. "Je veux passer un message : il faut que les anciens soient plus tolérants. Avoir 20 ans aujourd'hui, ça n'est pas simple. Si les jeunes ricanent et chantent, il faut les laisser profiter de la vie. Même si les jeunes font un peu de bruit, il faut qu'ils puissent vivre", explique Alain Bellanger.

Pour le retour des clients, les règles sanitaires sont claires : le pass vaccinal est obligatoire. En revanche, le port du masque ne l'est pas. "On laisse le choix aux clients. En discothèque, c'est compliqué de garder le masque", admet ce gérant de quatre boîtes de nuit au Mans. Son personnel sera masqué. Des salariés qui sont restés fidèles malgré les derniers mois extrêmement compliqués. "On en est très fier. Ils ont été aidés, il faut le souligner. Le monde de la nuit, c'est différent que dans certains types de restauration. C'est un monde spécial, de personnes motivées et passionnées. On a eu très peu de départs, c'est un turnover normal", souligne Alain Bellanger.