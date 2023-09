Restaurant, terrasse panoramique, lieux de vie : découvrez à quoi va ressembler le haut de la Tranchée à Tours

Après deux ans de concertations, le projet de réhabilitation du haut de la Tranchée de Tours a été présenté ce jeudi par la municipalité. Deux projets étaient en lice pour redonner vie à ce carrefour urbain de Tours-Nord, la mairie ayant souhaité écouter les propositions des riverains, dans ce qu'elle a appelé "une co-construction" en 2022.

Les deux projets en lice avaient les mêmes atouts, moins de béton, plus d'espaces verts, un quartier plus ouvert, une école moins enclavée. À l'arrivée, le projet retenu va donc offrir des accès plus sécurisés à l'école Victor Hugo qui bénéficiera parallèlement d'une rénovation énergétique et une restructuration. Des enfants qui, le temps de la deuxième phase de travaux en 2028 devront changer d'école.

Un restaurant avec une vue panoramique sur la ville de Tours

L'image qui va marquer le projet retenu, c'est l'ouverture d'un restaurant avec une terrasse panoramique qui donnera sur l'avenue de la Tranchée et surtout une vue imprenable sur le centre-ville. Au niveau du Rond-point devant la façade de l'ancienne mairie, les contre allées seront végétalisées avec pistes cyclables et sur le parvis, seul le pan de la façade principale sera conservée le reste sera démoli. Dans ce projet on trouve aussi une maison de la démocratie ainsi qu'une salle pour les associations.

La terrasse panoramique avec vue la ville de Tours sera l'une des attractions du plan de rénovation du haut de la Tranchée. - ©Mairie de Tours

Côté avenue Maginot, l'ancienne grange deviendra une résidence d'artistes et à l'arrière de l'école Victor Hugo il y aura une salle d'activités et de sport qui sera bordée tout le long par un jardin ombragé, un lieu de promenade arboré.

Plus largement, la mairie ambitionne avec ce plan de rénovation de donner vie à ce quartier de la ville qui en manque terriblement, malgré sa position stratégique aux portes du Vieux-Tours. Des travaux qui commenceront courant 2024 pour s'achever totalement en 2030. Cette réalisation est chiffrée à 10 millions d'euros.