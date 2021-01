Restaurants bondés au Perthus espagnol : 49 touristes français sommés de mettre un terme à leur repas

La scène est inédite et les passants sont interloqués, samedi dernier. Alors que la Catalogne est reconfinée et soumise à des restrictions très sévères, deux restaurants du Perthus espagnol semblent ignorer les règles. Les deux salles sont pleines. Dans la première, 34 touristes français sont attablés. Dans l'autre, il y a une quinzaine de personnes, toujours des Français. Les règles de distance ne sont pas respectées et personne ne porte de masque.

La police alertée par des citoyens

Ce sont des passants choqués par la situation qui alertent la police catalane. Aussitôt arrivés, les Mossos d'Esquadra mettent un terme aux repas interdits. Les forces de l'ordre demandent aux touristes de sortir sur-le-champ et de regagner leurs autobus stationnés près du poste frontière. Le groupe de Français n'est pas verbalisé mais les deux restaurateurs, eux, ont droit à des contraventions. La police catalane explique à France Bleu Roussillon qu'ils n'ont pas respecté les heures d'ouverture autorisées et surtout en ce moment, avec le reconfinement, ils ne sont pas censés accueillir des clients résidant en dehors des limites de leur municipalité.

On ne peut pas faire n'importe quoi au Perthus

Cet incident est un avertissement pour les nombreux Français qui continuent de se rendre au Perthus. Le message de la police catalane est clair : même si le village a un statut particulier, partagé entre la France et l'Espagne, la partie espagnole est bien soumise à un renconfinement et il faut le respecter. Seuls les achats, notamment de cigarettes, sont tolérés.