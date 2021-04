Restaurants clandestins : l'ancien ministre Brice Hortefeux reconnaît sa présence mais plaide la bonne foi

Mediapart révèle ce samedi 10 avril la présence de l'ancien ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux lors d'un déjeuner organisé dans le restaurant clandestin du chef Christophe Leroy à Paris. D'après le journal d'investigation, l'établissement est situé dans un appartement privé du 8e arrondissement, "où tous les jours le chef Leroy proposait à une clientèle selecte des menus entre 110 euros et 580 euros". Des repas organisés au mépris des règles sanitaires en vigueur en raison de l'épidémie de coronavirus.

Brice Hortefeux reconnaît sur franceinfo avoir participé à "un déjeuner professionnel avec Alain Duhamel" le 30 mars dernier. Contacté par franceinfo, l'éditorialiste confirme sa présence à ce déjeuner, sans vouloir s'exprimer davantage sur le sujet.

Si ça n’est pas légal, j’ai été abusé

"Ce n’est pas un déjeuner clandestin", affirme cependant Brice Hortefeux. "Je me suis dit que je ne pouvais pas simplement l’accueillir dans mon bureau pour déjeuner", explique celui qui est désormais élu au Parlement européen. "Quelqu’un que je connais depuis toujours m’a donc proposé d’organiser un déjeuner dans un club avec un traiteur", précise Brice Hortefeux, qui ajoute avoir "demandé à la personne si c'était légal". "Elle m’a répondu oui. On m’a même transféré un article de Ouest-France évoquant le sujet. Si ça n’est pas légal, j’ai été abusé", estime-t-il. "Cela s’est déroulé dans une pièce isolée, dans un appartement privé. Nous étions moins de six. Ce n’est en aucun cas un dîner ni une soirée lors de laquelle les règles sanitaires n’auraient pas été respectées", insiste l'ancien ministre, tout en précisant s'y être rendu "à une seule et unique reprise".

M6 avait révélé la semaine dernière l'existence de tels dîners et un témoin avait évoqué la présence de membres du gouvernement, suscitant une vaste polémique. Des enquêtes ont été ouvertes et Christophe Leroy et le collectionneur Pierre-Jean Chalençon ont été entendus lors d'une garde à vue vendredi.