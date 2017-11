Restaurants du cœur : une nouvelle campagne hivernale débute

L'activité reprend dans les restaurants du cœur. On en dénombre 11 dans les Pyrénées Atlantiques dont 5 au Pays Basque (Anglet, Ayherre, Saint Jean de Luz, Mauléon et Saint Jean Pied de Port). Reportage dans celui d'Anglet.

Pour le resto du cœur d'Anglet, la rentrée est fixée mardi après-midi rue de Jouanetote (à deux pas de la piscine El Hogar). Une campagne hivernale marquée par un gros changement. Désormais, tous les supermarchés sont tenus de fournir leurs surplus invendus chaque semaines aux associations caritatives. C'est la conséquence d'une proposition de loi votée l'an dernier.

A l'origine de ce texte, le député socialiste Guillaume Garot (1ère circonscription de la Mayenne). Il a réussi à imposer une hiérarchie des actions pour valoriser les denrées alimentaires et éviter leur gaspillage. Cette proposition de loi, définitivement adoptée le 3 février 2016 par le Sénat interdit aux grandes surfaces de rendre impropres leurs surplus. Auparavant, on estime que les grandes surfaces jetaient 20 kilos de nourriture par supermarché et par jour.

La loi anti-gaspillage, une aubaine pour les associations caritatives

Aujourd'hui, le texte oblige les grandes surfaces à fournir les associations caritatives. A Anglet, ce nouveau système permet de bénéficier de l'aide hebdomadaire d'une dizaine de supermarchés de la côte basque. Et ça change beaucoup la situation des associations comme les restaurants du cœur ou la croix rouge.

A la veille de débuter une nouvelle campagne hivernale, le restaurant du cœur d'Anglet a reçu lundi plusieurs centaines de kilos de nourriture fraîche. Un cadeau en provenance de six supermarchés Intermarché du pays Basque et deux Netto. Le directeur du restaurant du cœur d'Anglet, Alain Schlegel, était aux anges. 474 kilos de viande, de fruits, de légumes, des œufs, des viennoiseries, des biscuits.

Un directeur d'autant plus heureux que la ville d'Anglet vient d'agrandir l'accueil des "clients" du restaurant du cœur. Les mamans (de plus en plus nombreuses : 35 bébés l'été dernier!) bénéficieront d'un coin enfant.

Le restaurant du cœur d'Anglet assure la distribution alimentaire chaque mardi et chaque jeudi. Il ne reste plus qu'à s'inscrire. On peut joindre le restaurant du cœur d'Anglet au 05 59 52 27 15