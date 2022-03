VIDÉO - Huit restaurants étoilés en Dordogne par le guide Michelin 2022

On connaît désormais le palmarès du guide Michelin 2022. Il s'agit de la plus haute distinction pour la gastronomie. Les lauréats ont été récompensés depuis Cognac en Charente où le palmarès a été révélé ce mardi 22 mars. En Dordogne, 8 restaurants ont désormais une étoile Michelin. C'est un de plus que l'année dernière. La table le 1862 aux Eyzies de Tayac fait son entrée dans la belle liste des restaurants gourmands consacrés par un macaron. Elle rejoint la Tour des Vents à Bergerac, le Moulin de l'Abbaye à Brantôme, les Fresques à Monestier, l'Essentiel à Périgueux, un Parfum de Gourmandise à Périgueux, le Vieux logis à Trémolat et la Meynardie à Salignac-Eyvigues.

Une cuisine de saison avec des produits locaux

C'est ainsi que le chef du restaurant des Eyzies Pascal LOMBARD définit sa cuisine. Il flirtait avec cette étoile depuis quelques années. C'est chose faite. Sa cuisine qualifiée comme étant d'une "grande finesse" par le guide 2022 décroche une première étoile. Au menu, vous trouverez des gnocchi a la tomme de Sarlat et à la truffe, un chèvre bio de Meyrals au caviar de citron. C'est une gastronomie ancrée dans le terroir. D'ailleurs, les premiers plants de fraisiers, radis ou tomates boostés à la permaculture ont été plantés mi-mars dans le potager du restaurant. Cette distinction signe aussi le retour d une cuisine étoilée dans la vallée de la Vézère.

Deux bibs gourmands de moins

Le palmarès du guide Michelin a aussi livré sa version 2022 des restaurants dotés d'un Bib gourmand qui récompense une cuisine de grande qualité et un menu complet pour un prix plus modéré ( 35 euros en province, 39 à Paris). Dix restaurants l'avaient obtenu en 2021. Ils ne sont plus que huit en 2022:

L'atelier à Périgueux, la Table du Pouyaud à Champcevinel, le Bistrot des Glycines aux Eyzies, le Bistrot d'en face à Bergerac, la Table de Léo à Saint Avit-Senieur, la Belle Etoile à La Roque-Gageac , Ô Moulin à Carsac-Aillac, et le Petit Paris à Daglan.