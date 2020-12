Restaurants fermés : le village de Saint-Sauveur-de-Peyre ouvre une salle pour les ouvriers

Les ouvriers du bâtiment aimeraient pouvoir manger chaud, au chaud. Problème : les restaurants ouvriers ne sont plus autorisés à servir des repas en salle pour cause d'épidémie de Covid-19. Mais dans un village de Lozère, on s'organise.

La fermeture des restaurants, un problème pour les ouvriers du bâtiment : "En ce moment, je mange dans mon camion, mais il fait super froid et en plus, il neige... " Florent, ouvrier du bâtiment, a du mal à comprendre pourquoi il est obligé de manger dehors ou dans son camion. Depuis le début de la semaine, Florent et ses collègues ont désormais la possibilité de manger dans une salle communale mise à disposition par le maire du village de Saint-Sauveur-de-Peyre (Lozère), Michel Guiral : "Regardez la météo dehors, il neige. C’est ma responsabilité d’ouvrir une salle et de leur permettre de manger au chaud".

En ce mercredi de décembre, la salle accueille 16 ouvriers, heureux de manger à l'intérieur. Ça fait du bien d’être assis à une table, de prendre le temps et surtout de couper avec le travail difficile en extérieur.

Le repas, les ouvriers sont allés le chercher dans le restaurant de Martine, à 50 mètres de là. Si Martine est satisfaite de pouvoir encore faire à manger, même a emporter, elle ne comprend pas pourquoi on ne peut pas laisser les ouvriers manger sur place :

"C’est quoi la différence entre manger dans une salle des fêtes et manger dans une salle de restaurant ?"

Pour les ouvriers aussi, c’est incompréhensible : "Il faut rouvrir les restaurants, au moins pour les travailleurs du froid. C’est urgent."

