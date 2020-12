Restaurants fermés : les ouvriers du bâtiment aimeraient pouvoir manger chaud et au chaud s'ils le souhaitent

La CAPEB de Normandie a envoyé une lettre au Préfet de Seine-Maritime et de Région pour demander que les ouvriers du BTP puissent accéder aux relais routiers, pour manger un plat chaud et au chaud le midi, quand ils ne veulent pas manger sur les chantiers.

Les maçons, couvreurs, plaquistes, voudraient bien pouvoir manger chaud, et au chaud. La CAPEB de Normandie, Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, a envoyé ce mardi une lettre au Préfet de Seine-Maritime et de Région Pierre André Durand. Elle demande que les ouvriers du BTP puissent accéder eux aussi aux relais routiers, comme les salariés des transports, sur présentation de leur carte professionnelle BTP. Car il impossible d'aller au restaurant depuis plus d'un mois.

On n'a pas mesuré les problèmes que la fermeture des restau pouvait engendrer derrière

Antony Elisabeth est le patron de l'entreprise Arts et Toitures qui emploie 17 salariés à Grand Couronne. Il vient d'acheter, pour près de 1000 euros, trois micro-ondes et deux canons qui soufflent de l'air chaud, pour que ses salariés puissent se réchauffer le midi sur les chantiers.

Un sandwich froid, dans le froid

"Les gars, quand il fait froid et qu'ils n'ont pas envie de manger dehors, ils vont au restau, là actuellement ce n'est pas possible. Quand on est toute la matinée sous la pluie ou dans un froid humide comme on a actuellement, la seule solution habituellement, quand ils décident, ils peuvent aller au restau avec leur indemnité. S'il n'y a pas de restau d'ouverts, la seule solution c'est le micro-ondes sur le chantier, ou un sandwich froid, dans le froid. Ce n'est pas évident. On n'a pas mesuré les problèmes que la fermeture des restau pouvait engendrer derrière, comment on allait faire manger les gars le midi. Chacun se débrouille".

On s'adapte. De temps en temps on va manger au restaurant avec les collègues. Avant on le faisait, maintenant c'est fermé" - Francisco

"Les gars soit ils mangent directement sur le chantier en faisant réchauffer leur plat sur le réchaud, ou directement dans le véhicule où ils peuvent mettre un peu de chauffage pour se réchauffer à midi. Hormis manger des sandwich généralement froids ou de temps en temps des kebabs, pour la ligne ce n'est pas l'idéal", ajoute Mickael Aprile, le patron de la SAS Michel Aprile, entreprise de rénovation immobilière à Sotteville-les-Rouen.

Ouvrir les restaurants routiers au BTP

Dans son courrier envoyé au préfet de la région Normandie, la CAPEB dénonce "des difficultés au quotidien non négligeables pour les entreprises", et ajoute que "la perspective d’une réouverture des restaurants uniquement à partir du 20 janvier 2021 les expose, ainsi que leurs compagnons et apprentis à devoir trouver des solutions pour prendre leurs repas le midi, à la limite de la décence. Avec la récente baisse des températures, beaucoup d'entre eux se sentent incompris et de plus en plus démunis face à l’impossibilité de trouver des solutions dignes pour leurs équipes aussi bien en termes de restauration que de conditions sanitaires avant que la période hivernale ne s’installe définitivement".

Ainsi, "à l’instar de celui des transports, dont le Ministre a annoncé l’ouverture de plusieurs centaines de centres et relais routiers qui pourront servir des repas chauds aux professionnels du transport routier, sur simple présentation de leur carte professionnelle et dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur dans la restauration d’entreprises", la CAPEB de Normandie demande que "des mesures soient rapidement prises, permettant à l’ensemble des salariés des entreprises du bâtiment de Normandie de prendre leur repas et de bénéficier des autres commodités dans des lieux adaptés sur simple présentation de leur carte BTP".