Restaurants, hôtels et campings se préparent à accueillir le Tour de France à Nancy

Les restaurateurs vont avoir plus de clients et de travail ce mardi 9 juillet.

Nancy, France

C'est bientôt l'arrivée du Tour de France à Nancy et les commerçants se préparent dans les département. Restaurateurs, hôteliers et gérants de camping s'adaptent.

Chez Polmard, à deux pas de place Stanislas, les stocks de viande ont été renfloués pour l'occasion. Le chef, Johnny, fait l'inventaire : "Des pavés de bœuf, des basses-côtes... On pense avoir environ 10% de clients en plus, on prévoit un tiers de plus en marchandise."

Les serveurs aussi se tiennent prêts. Hélène, saisonnière au restaurant La Madeleine, pense que la fréquentation de ce mardi sera comme celle d'un samedi : "A mon avis, on va faire une centaine de couverts, alors qu'un mardi on en fait soixante, soixante-dix. C'est du travail en plus ! Avec les touristes, heureusement qu'on parle anglais."

Des hôtels complets et des campings pris d'assaut

Philippe Girard représente la branche hôtellerie à l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie (UMIH) de la Meurthe-et-Moselle. Selon ce gérant de six hôtels nancéiens, le Tour de France est une aubaine pour les hôteliers : "C'est une très bonne opération, on va faire complet. Toutes les chambres vont être louées ! C'est mieux que l'année dernière en chiffre d'affaires, c'est sûr."

Et les campings ne sont pas en reste. Joanie est réceptionniste à celui de Villey-le-Sec, où le Tour de France a rempli le cahier de réservations : "On a le double de l'année dernière, et on a donc le double voire le triple de caravanes. Ça nous a fait une bonne pub ! On aimerait bien nous aussi le voir en haut, on est vraiment juste à côté !"