Restaurants : le jour J de la réouverture

Ce mardi 2 juin c'est le jour J (comme J'ouvre enfin) pour les bars et les restaurants. Après trois mois de fermeture forcée pour cause d'épidémie de COVID-19 les patrons, les serveurs, les cuisiniers reprennent le travail mais dans le respect des règles sanitaires spéciales COVID-19.

En Vaucluse, département vert sur la carte de l'épidémie, le port du masque sera obligatoire dans les bars, cafés et restaurants pour le personnel et les clients. Pas quand ils mangent bin sur mais quand ils se déplacent. Les tables ne pourront accueillir plus de à dix personnes. En cuisine masques, gants et charlottes sont obligatoires et le lavage des main régulier. Le gel hydroalcoolique doit aussi être facilement accessible pour tous.

Protocole obligatoire pour personnel et clients.

En ce premier jour "post confinement" les restaurateurs n'espèrent pas la foule des grands jours mais au moins le retour des habitués. Il faut relancer la machine et les premiers clients attireront sans doute les suivants. Pour ce qui est de la saison touristique estivale les doutes demeurent et chacun compte sur un assouplissement des mesures sanitaires à la fin de ce mois de juin.

Des mesures provisoires ?

Les professionnels espèrent que la clientèle française sera tentée par les charmes de la Provence. Les étrangers et leur gros pouvoir d'achat ne seront pas au rendez-vous et le "ticket moyen" s'en ressentira. Mais le travail reprend et avec lui l'espoir de ne pas faire une "année blanche". Il faut garder le souriRe, même sous le masque.

Reportage sur la place saint Pierre à Avignon à "L'épicerie" :