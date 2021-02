Restaurants ouverts pour les salariés du BTP : un échec en Mayenne selon la Fédération du Bâtiment et l'Umih

La Fédération du Bâtiment et l'Umih 53, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie, estiment que l'autorisation de réouverture des restaurants pour les salariés du BTP, accordée par la Préfecture de la Mayenne, est soumise à des conditions trop strictes et réclament plus de souplesse.