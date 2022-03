Restauration de l'orgue de Notre-Dame : découvrez les travaux le 2 avril à Paris au Collège des Bernardins

La restauration de l'orgue symphonique de Notre-Dame de Paris, l'un des joyaux de la cathédrale de Paris dévastée par un incendie en 2019, est en cours. Avec ses 8.000 tuyaux répartis en 115 jeux, cet orgue est le plus grand instrument de France en nombre de jeux.

Il sera possible rencontrer les facteurs d'orgues, à l'oeuvre dans cette restauration, dans le cadre du Village des métiers d'art du chantier de restauration de Notre-Dame que l'établissement public organise le samedi 2 avril au Collège des Bernardins, à Paris.

Restauration et nettoyage approfondi obligatoires pour l'orgue de Notre-Dame

Par chance, l'orgue de Notre-Dame n'a pas disparu dans l'incendie. Il a même été épargné par les flammes et il a reçu très peu d'eau quand les pompiers sont intervenus.

Malgré tout, il a été recouvert de poussières de plomb et il a souffert des variations de température.

L'orgue qui a été démonté dans la cathédrale est parti dans le sud de la France pour être nettoyé et restauré.

Manufacture Languedocienne de Grandes Orgues - Christian Lutz- EPRNDP

Trois entreprises sont chargées de s'occuper de l'orgue

Un groupement de trois petites entreprises françaises vont prendre en main son nettoyage approfondi et sa remise à neuf.

L'atelier Quoirin, à Saint-Didier (Vaucluse), s'est chargé de la décontamination des pièces de l'instrument qui avait été recouvert de poussières de plomb.

Les 19 "sommiers", pièces centrales qui distribuent l'air sous pression aux tuyaux en fonction des touches actionnées et des registres choisis par l'organiste, sont eux restaurés à la Manufacture Languedocienne des Grandes Orgues, aux portes de Lodève (Hérault).

Les travaux de décontamination et de révision de la console et des 8.000 tuyaux ont lieu à l'atelier Cattiaux-Chevron, à Liourdres (Corrèze).

L'orgue doit être en place pour la réouverture de la cathédrale

La restauration des tuyaux de façade de l'orgue, restés sur place car trop fragiles pour être transportés, aura lieu en octobre, puis l'instrument sera remonté dans la cathédrale, accordé et harmonisé en 2023.

L'orgue devra être fin prêt un an plus tard, en 2024, lorsque fidèles et visiteurs du monde entier devraient retrouver le monument.

La restauration de Notre-Dame, l'un des bâtiments les plus emblématiques de France, a bénéficié de dons d'un total de 844 millions d'euros apportés par 340.000 donateurs issus de 150 pays, selon l'établissement public spécialement créé pour conduire ces travaux.