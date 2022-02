Un rapport parlementaire sur la restauration de Notre-Dame, présenté mercredi, épingle la Mairie de Paris. Il dénonce l'attitude de la Ville qui exige, de l'établissement public chargé du chantier financé par des dons, une redevance de 3,4 millions d'euros par an pour "emprise sur l'espace public".

Restauration de Notre-Dame : la Mairie de Paris demande une taxe de 3,4 millions d'euros par an

La Mairie de Paris n'envisage pas d'exonérer de redevance l'établissement public en charge du chantier de la cathédrale Notre-Dame qui a brûlé en avril 2019. Elle demande une taxe de 3,4 millions d'euros par an pour "occupation du domaine public".

Un rapport parlementaire sur la restauration de la cathédrale présenté mercredi s'insurge contre cette taxe.

La Mairie répond que cette redevance est demandée à tous les chantiers qui occupent l'espace public en France. Elle met en avant la "règle de droit commun qui s'applique à l'ensemble des chantiers, publics ou privés, qui ont une emprise sur l'espace public".

La présidente de la mission d'information, Brigitte Kuster (LR) dénonce un "détournement de dons"

Fin septembre 2021, le total des dons recueillis dans le cadre de la souscription nationale atteignait 160 millions d'euros. Le paiement de cette redevance serait, pour Brigitte Kuster, un "détournement évident des dons consentis par des centaines de milliers de donateurs français, ceci est pour nous inacceptable".

Elle a fait les comptes. Avec une taxe de 3,4 millions d'euros par an, et suivant la durée finale du chantier, "ceci pourrait conduire à amputer le budget global du chantier d'une vingtaine de millions d'euros".

Pour les députés de la mission d'information sur la restauration de la cathédrale, "Il n'est pas envisageable de faire prendre en charge par la générosité publique, des redevances qui représentent plusieurs millions d'euros, au profit de la mairie de Paris".

Cinquante millions d'euros au cœur d'une autre polémique

Brigitte Kuster a également accusé la maire PS Anne Hidalgo de s'être "rétractée" de sa promesse de participation à la restauration à hauteur de 50 millions d'euros, pour la réserver au réaménagement des abords de la cathédrale.

"Ce chantier était déjà prévu avant l'incendie de la cathédrale et ne peut en aucun cas être regardé comme une contribution à la restauration", a souligné l'élue LR.

En avril 2021, Anne Hidalgo avait affirmé que la décision de consacrer cette somme au réaménagement des abords du site, et notamment du parvis, avait été prise "en accord avec l'État" et que "le diocèse de Paris, l'Établissement public et des citoyens" étaient associés à ce projet.

À la Mairie de Paris, on indique que la destination finale de ces 50 millions n'avait pas été initialement précisée et que l'argent va servir à faire "un écrin à la cathédrale avec un réaménagement important. Le quartier, de la pointe de l'île de la Cité jusqu'au parvis de la cathédrale avec des rues adjacentes, va être réaménagé soit une surface totale de quatre hectares".

La Mairie assure que les quatre équipes, sélectionnées pour ce chantier, sont au travail et que le lauréat sera choisi fin juin, début juillet 2022.