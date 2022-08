Restauration : Les "guinguettes" estivales n'échappent pas aux contrôles sanitaires

Devant l'établissement "La guinguette de chez Maël", c'est toute une équipe d'inspecteurs qui vient effectuer les contrôles d'hygiène. La Direction départementale de protection des populations (DDPP) organise une inspection dans tous les établissements de restauration du département à l'année, et les éphémères de l'été ne font pas exception.

Un inspecteur de la DDPP contrôle les températures de la nourriture congelée dans une guinguette. © Radio France - Louis GILLES

L'hygiène et l'information transmise au consommateur comme axes principaux

"Je me doutais qu'ils allaient finir par venir", avoue Maël qui assure que "tout est nickel" dans son établissement. Pour les inspecteurs comme José Bourquencier, il faut enfiler la tenue sanitaire adéquate et effectuer les inspections sur deux axes principaux : l'hygiène, et l'information transmise au consommateur. "Cette deuxième partie vise à assurer que quand on vous vend par exemple un "miel de Lorraine", il s'agisse vraiment d'un miel qui vient de la région", explique Florence Ferrand, directrice de la DDPP du département.

Et si jamais l'état de ces guinguettes n'est pas satisfaisant ou en accord avec les réglementations, le rôle de la DDPP est aussi d'appliquer les sanctions adéquates. Un avertissement est appliqué pour des manquements légers, une mise en demeure si la situation est plus grave, et enfin une fermeture de l'établissement totale si la situation est "catastrophique", selon les mots de Mme Ferrand.

Une agente de la DDPP explique au restaurateur les obligations qu'il doit respecter concernant les informations délivrées aux clients, au niveau des allergènes. © Radio France - Louis GILLES

Les guinguettes présentent "moins de risques"

Heureusement pour Maël et sa guinguette, rien de tout ça dans son établissement. Simplement quelques irrégularités sur les informations données aux clients concernant les allergènes, ce qui n'a pas de quoi engendrer d'avertissement officiel. "Ce sont des établissements où il y a peu de risques, explique l'inspecteur José Bourquencier. Il y a une gamme de produits réduite, tout est cuit ou conditionné pour être consommé immédiatement. Il n'y a pas de produits trop sensibles comme des crèmes fait maison par exemple..."

Un inspecteur sanitaire explique la différence de contrôle entre les guinguettes et les restaurants permanents Copier

Un contrôle effectué sans accroc, ce qui n'est pas une exception. Car comme Maël , plus d'une centaine d'établissements ont été contrôlés de la sorte depuis le début de l'année dans le département , et aucun n'a dû être poussé à la fermeture. Une manière de montrer son professionnalisme chez les restaurateurs, même pour une guinguette de seulement quelques semaines.