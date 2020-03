"Rester positif" malgré la crise, c'est le credo de ce commerçant lavallois

Comme de nombreux commerçants, Jérôme Chaplet à dû s'adapter. Depuis plusieurs jours, Etienne Coffee Shop à Laval propose un drive et un service de livraison.

Trouver des solutions, s'adapter, c'est le challenge des chefs d'entreprises qui poursuivent leur activité. A Laval, Jérôme Chaplet veut relativiser. "On se dit qu'il y a toujours pire. Il faut garder le moral et penser à ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir ouvrir".

Un espace de vente réaménagé

Café et thés sont toujours vendus sur place, sur le parvis des droits de l'Homme à Laval, mais les clients restent à l'extérieur. Jérôme a mis en place un système de drive à emporter, et réalise la livraison à domicile.

On a ressorti le Scrabble

A la maison, ce chef d'entreprise profite davantage de ses enfants, et fait des jeux de société, ce qui lui paraissait improbable il y a encore quelques semaines. Malgré cette crise sanitaire, il veut rester positif et espère que cette épidémie nous amènera à voir les choses autrement et notamment "que l'on arrête de se plaindre pour rien".