"Restez chez vous !" : le coup de gueule d'un ambulancier à Brest face au non-respect du confinement

"Restez chez vous" : c'est le message de Christophe Lerouge, ambulancier à Brest. Il pousse un coup de gueule contre ceux qui ne respectent pas le confinement.

"Je ne m'exprime pas souvent, mais _j'ai un coup de gueule à faire passer_" : c'est par ces mots que Christophe Lerouge, ambulancier à Brest, a voulu lancer l'alarme sur le non-respect du confinement par certains. Son message a été largement commenté sur les réseaux sociaux. Il s'occupe de transférer des patients entre leur domicile et l'hôpital depuis 19 ans et continue à le faire, comme ses collègues, en cette période de crise sanitaire.

"Depuis trois semaines, _je me démène corps et âme pour intervenir chez des particuliers pour suspicions de Covid-19_. Tout au long de mes journées, je constate bon nombre de personnes qui se balade comme si de rien n'était", dénonce-t-il sur les réseaux sociaux. "Je me rends compte que ce confinement n'est pas respecté par tout le monde, explique-t-il à France Bleu Breizh Izel. Je n'ai jamais vu autant de joggeurs que depuis le début du confinement !".

J'ai juste envie de dire aux gens : rentrez chez vous pour le bien de tous !

Lui-même s'est isolé de sa famille. "J'ai _fait le choix de m'éloigner de mes enfants car je suis en contact rapproché avec ce virus_, je ne voudrais pas les mettre en danger, explique Christophe. Je profiterai d'eux quand le confinement sera terminé".