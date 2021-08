A Metz, les restaurateurs sont prêts à présenter leur pass sanitaire à leur tour

"J'avais pas prévu, de base, de me faire vacciner", avoue Antoine, qui travaille au coffee-shop Fox, au centre de Metz, depuis un an maintenant. En tant qu'employé de restauration, il fait partie des salariés qui doivent, à partir du 30 août, présenter un pass sanitaire pour pouvoir continuer à travailler dans les établissements accueillant du public. Il a finalement reçu sa première dose début août.

à lire aussi Le Mans : les gérants des bars et restaurants anticipent la vaccination de leurs salariés

"Je me suis quand même demandé si je le faisais ou si je faisais des tests plusieurs fois par semaine"

Ce pass sanitaire prendra la même forme que celui que doivent présenter les clients qu'ils accueillent, c'est-à-dire soit un certificat de vaccination complet avec la deuxième dose effectuée il y a plus de sept jours, soit un test négatif de moins de 72 heures. _"_Je me suis quand même demandé si je le faisais ou si je faisais des tests plusieurs fois par semaine. Mais c'est tellement contraignant que je me suis senti un peu obligé", explique le serveur.

Mais il l'assure : son patron n'a pas effectué de pression pour qu'il accepte de se faire vacciner. "On a une équipe très jeune (...) très inquiète, indique Florian, co-gérant du Fox. Il a fallu expliquer dans un premier temps comment ça allait se passer. Finalement toute l'équipe a validé cette procédure et, dans notre établissement, on est à l'abri d'une éventuelle mise à pied ou autre."Il se réjouit : pour le 30 août, tous ses employés auront reçu leur deuxième dose.

à lire aussi La vaccination anti-Covid facilitée pour les professionnels de la restauration dans l'Indre

Des sanctions qui peuvent aller jusqu'à la suspension du contrat de travail, sans salaire

En effet, si les employés ne peuvent présenter un pass sanitaire, les gérant peuvent prendre des sanctions, pouvant aller jusqu'à une suspension du contrat de travail, sans salaire. "C'est déjà un très gros argument, surtout auprès de la jeunesse, explique Florian. Après, libre à chacun de faire son choix. On aurait nous, en tant que patron, jamais imposé quoi que ce soit. Ils pouvaient faire un test PCR tous les trois jours tant qu'ils le souhaitaient."

Les situations varient d'un établissement à l'autre. Chez certains, quasiment tous les employés étaient vaccinés au moment de l'annonce. Tandis que la situation est plus compliquée chez le voisin. Au restaurant Pasta Mano, à côté de la place Saint-Jacques, à Metz, deux employés ont décidé de démissionner, parce qu'ils "refusaient catégoriquement de se faire vacciner, déplore Thaïs Marcel, à la tête de l'établissement. Mais si ça avait plus de personnes, ça aurait été plus compliqué. Déjà que le monde de la restauration a déjà beaucoup souffert avec la crise sanitaire."

À partir du 30 août, les gérant d'établissements devront contrôler, eux même, les pass sanitaires de leurs employés.