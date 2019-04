Resto, salon de thé, épicerie, dépôt de pain et cantine scolaire : le Téterchenais, dernier bistrot de Téterchen

Téterchen, France

Deux petits enfants à peine plus hauts que le comptoir viennent acheter le pain du déjeuner. Un monsieur boit son expresso en papotant avec la serveuse. Et une équipe d'électriciens de Boulay s'installe pour le repas de midi. Edouard, leur chef, explique : "On vient régulièrement manger au Téterchenais, environ deux ou trois fois par semaine. Ici, on mange local, des produits de qualité, et puis la patronne est sympathique, gentille, souriante..."

Une salle bien remplie pour le service de midi au Téterchenais. Téterchen (Moselle), mars 2019. © Radio France - Magali Fichter

Vous vous en doutez, la patronne en question n'est pas bien loin. Elle s'appelle Johanna Losson, et si la mairie est propriétaire des murs, c'est elle qui gère le Téterchenais depuis dix mois. La jeune femme est boulangère-pâtissière de formation : "J'ai toujours voulu reprendre un commerce, j'ai l'ambition et l'envie. L'année dernière, quand il y a eu l'appel d'offre de la mairie, j'ai tout de suite postulé... C'est une belle aventure humaine !"

Les producteurs locaux affichés en bonne place sur le mur du Téterchenais. Téterchen (Moselle) mars 2019. © Radio France - Magali Fichter

La jeune femme a un credo : le circuit court. "On travaille avec plusieurs producteurs locaux du pays de la Nied. Un pour la viande, un autre pour les volailles, pour les pommes de terre, énumère-t-elle. Ce ne sont que des produits frais, et tout est fait maison. Notre carte est courte, simple, mais on la renouvelle tous les trois mois." Un écriteau sur le mur indique les producteurs avec lesquels le Téterchenais travaille, quant aux desserts, c'est Johanna elle-même qui les confectionne.

La petite salle du Téterchenais réservée aux enfants du périscolaire. Téterchen, Moselle, mars 2019. © Radio France - Magali Fichter

Le restaurant a une autre particularité que l'on découvre dans une petite salle attenante, avec des critiques gastronomiques un peu spéciaux : "Les desserts sont délicieux, les frites maison aussi. Mais c'est pas très bien insonorisé. Par contre, la décoration est belle et la lumière aussi". Sarah et Clément, en CM1 et CM2, font partie de la trentaine d'élèves de l'école de Téterchen qui viennent manger tous les midis. Le chef leur concocte des menus spécialement pour eux, en accord avec l'équipe pédagogique.

Un lieu où les générations se mélangent, dans un village où il n'y avait plus ni restaurant, ni café, ni bistrot, c'était la volonté du maire, François Trombini : "un village où il n'y a plus de café, c'est un village à moitié mort. Il fallait redonner de la vie. Aujourd'hui, je suis un maire heureux : c'est très dynamique, l'équipe a réussi à faire en sorte que les personnes de Téterchen viennent acheter du pain, que les personnes âgées viennent l'après-midi pour manger des pâtisseries et faire un café klatsch, pour moi, c'est important !"

Le restaurant Téterchenais à Téterchen (Moselle). 25 mars 2019. © Radio France - Magali Fichter

Pour mener à bien le projet, la mairie a fait appel à l'association Service en tête, créée par l'entreprise France Boissons, et à son offre "Service en tête Territoires". Concrètement, l'établissement fait appel à France Boissons pour se fournir, et un expert accompagne Johanna au quotidien pour la guider et lui apprendre son nouveau métier : c'est Sergio de Sousa, responsable développement chez France Boissons. "On est une sorte de boussole, parce qu'on ne devient pas restaurateur du jour au lendemain, on lui dit : essaye ça, va à ce rythme-là, pour trouver une offre tarifaire, sortir du lot, et pérenniser l'affaire." Pour l'instant, le pari est gagné : au bout de neuf mois, Johanna est une restauratrice fatiguée mais heureuse.