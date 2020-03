Restos du cœur : 1500 bénévoles mobilisés dans le Puy-de-Dôme pour la collecte annuelle

Aux Restos du cœur, le week-end s'annonce chargé. Partout en France, les bénévoles vont se relayer pour la collecte annuelle de l'association. Ils sont 1500 dans le Puy-de-Dôme, répartis dans 110 petites, moyennes, et grandes surfaces du département. Objectif : faire aussi bien qu'en 2019, une année exceptionnelle, avec 140 tonnes de denrées récoltées ! Jean-Luc Ruat, président de l'association, est juste un peu inquiet : l'opération sera-t-elle impactée par le coronavirus ?

On compte sur vous, malgré le coronavirus

Ils ne sont pas pessimistes, ce n'est pas leur genre. Pour autant, les bénévoles des Restos expriment quelques craintes. Les consommateurs qui vont faire leurs courses habituellement en fin de semaine seront-ils au rendez-vous ?

Jean-Luc Ruat, qui préside l'association, souligne : "On peut craindre que les consommateurs viennent moins nombreux dans les magasins, parce qu'il y a une certaine forme de psychose. S'ils viennent faire des provisions et que les chariots sont un peu plus chargés que d'habitude, _j'espère qu'ils n'oublieront pas l'association qui est là_. On craint aussi, même si ce n'est pas au programme, que les rayons soient vides un peu plus tôt que prévu. En plus, nous sommes encore en vacances en Auvergne. Il y a encore moins de monde dans les villes. Ce n'est pas franchement un week-end favorable, c'est pourtant notre week-end".

140 tonnes correspondent à un mois et demi de distribution

Chaque année, les Restos du cœur du Puy-de-Dôme distribuent 1 100 tonnes de nourriture aux personnes démunies. Cela représente un million et demi de repas. Les 140 tonnes récupérées l'an passé, et espérées cette année, correspondent à un mois et demi de distribution. _"Vous voyez bien que ça nous est nécessaire"_souligne Jean-Luc Ruat, l'alimentaire étant la porte d'entrée à l'association, qui a d'autres activités.

Cette année, de nouvelles populations ont poussé la porte de l'association : de jeunes adultes au chômage ou sans ressources, des retraités et pré-retraités. Les familles mono-parentales font aussi partie des publics fragiles soutenus par les Restos.

Pour aider les Restos, on peut également acheter le double CD du concert des Enfoirés 2020, un événement à suivre sur France Bleu ce vendredi soir.