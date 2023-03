Restos du coeur à Reims : une augmentation de 47% des bénéficiaires au centre de Wilson

Dans la Marne comme ailleurs, avec l'inflation**, le nombre de bénéficiaires** des Restos du coeur a explosé depuis le début de l'hiver. Et cette "explosion" elle se voit particulièrement à Reims dans le centre de distribution du quartier Wilson : le nombre de bénéficiaires y a augmenté de 47% par rapport à l'an dernier. C'est la plus forte augmentation de tout le département, et il faudrait pouvoir pousser les murs du local.

"On a des problèmes de stockage et des problèmes de personnel, on ne peut pas indéfiniment s'accroître...", explique Gilles Prévoteaux, responsable du centre de Wilson. En ce moment, c'est la période d'inscriptions pour la campagne d''été des Restos, et le phénomène ne fait que se renforcer. "Depuis le début de l'hiver et même depuis l'été dernier, l'augmentation est permanente, avant on avait deux périodes d'inscriptions, maintenant on a des inscriptions tout au long de l'année".

Un local trop petit, une demi journée supplémentaire de distribution

Il faut désormais une quinzaine de bénévoles à Wilson rien que pour la distribution, qui se fait sur trois demi journées par semaine au lieu de deux pour absorber la hausse. Les palettes de denrées alimentaires s'empilent, les bénévoles ne comptent pas leurs heures et ce local trop petit, il empêche aussi toute convivialité. "Voir qu'on peut pas offrir une crêpe de temps en temps, un thé, et que les gens attendant dehors dans le froid", se désespère Solange, bénévole depuis quatre ans au centre Wilson des Restos du coeur.

"On est au maximum de ce qu'on faire, on pense à ouvrir un quatrième centre à Reims"

A l'échelle du département de la Marne, la hausse du nombre de bénéficiaires est de 34%. C'est "énorme", du "jamais vu" pour le président des Restos du coeur Yves Fouquet. Et parmi les trois centres que compte la ville de Reims, il n'y a pas que celui de Wilson qui est en difficultés. "On essaye de répartir entre nos trois centres, mais notre local rue des Poissonniers à Reims est aussi surchargé, on est au maximum de ce qu'on peut faire et on pense à ouvrir un quatrième centre à Reims pour parer à cette situation".

A demi mots, Yves Fouquet admet que la situation n'est pas tenable. "La ville nous aide par ses subventions et nous allons rencontrer les élus pour tenter de voir comment améliorer la distribution", ajoute Yves Fouquet.

Une distribution pour les étudiants maintenue le samedi matin

Parmi les constats dans la Marne, l'omniprésence des familles mono parentales. Elles représentent 40% des bénéficiaires. Il y a toujours des gens qui n'ont aucun revenu, mais il y a aussi ceux qui doivent choisir entre payer pour avoir un toit et manger. "Alors ils poussent les portes des Restos du coeur...". Et puis à Reims, une distribution spécifique avait été crée le samedi matin dans le centre des Poissonniers il y a un an, elle est maintenue face aux besoins.