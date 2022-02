C'est un enjeu important pour les Restos du cœur. La collecte annuelle dans les grandes surfaces permet de faire le plein de produits de première nécessité. La prochaine édition aura lieu les 4, 5 et 6 mars. Appel aux bénévoles dans le Puy-de-Dôme, il en manque 250 pour réussir l'opération.

Restos du cœur : l'association a besoin de bénévoles pour la collecte des 4, 5 et 6 mars dans le Puy-de-Dôme

Les Restos du cœur du Puy-de-Dôme lancent un nouvel appel. L'association a besoin de bénévoles pour sa collecte annuelle des 4, 5 et 6 mars prochains. Ils seront répartis dans une quarantaine de grandes surfaces du département pour récupérer des denrées alimentaires et des produits d'hygiène. Environ 600 personnes sont d'ores et déjà mobilisées, mais il en manque encore.

Recruter en temps de crise sanitaire

Ces derniers mois, l'association a fonctionné en sous-effectif. Certains bénévoles ont renoncé, en raison de la crise sanitaire. Elle est donc passé de 800 à 600 bénévoles mais "on sent un frémissement" souligne Bruno Riche, le président des Restos du cœur du Puy-de-Dôme. 15 personnes ont poussé la porte récemment.

Pour cette opération ponctuelle, l'association a besoin de 200 bénévoles pour le vendredi et le samedi, 50 pour le dimanche.

Un petit coup de main pour une grande cause

Concrètement, il s'agit de consacrer 4 heures à l'association, d'adhérer à ses valeurs et d'être souriant !

Didier Mazuel se mobilise chaque année. Pour lui, cette opération n'est pas seulement utile, elle est aussi enrichissante : _"C'est là qu'on s'aperçoit de l'impact des Restos_. On rencontre des gens qui nous disent "à un moment de ma vie, j'ai eu besoin de vous, je vous ai trouvé, et maintenant à mon tour je veux aider les autres". On fait vraiment des rencontres étonnantes".

130 tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène à récolter en un week-end, c'est "un enjeu fort" rappelle Bruno Riche.

Pour s'inscrire pour la collecte de début mars, un téléphone : 09 75 41 76 92

Ou bien le site collecte.restosducoeur.org