Restos du Cœur d'Indre-et-Loire: 150 collégiens déposent 1000 produits d'hygiène

150 élèves de 3ème du collège Saint Martin de Tours Centre ont remis mardi après-midi aux restos du cœur d'Indre-et-Loire 1000 produits d'hygiène collectés à l'occasion de l'année de la Saint Martin. Des cotons tiges, des shampoings, des dentifrices, des serviettes hygiéniques. 150 kilos de produits d'hygiène qui, en général, manquent cruellement aux restos du cœur. Pendant deux mois, les 3èmes du collège Saint Martin devaient réaliser de bonnes actions et recevoir en échange ces produits.

Cette collecte et cette remise de produits d'hygiène est un véritable projet pédagogique mené dans les 5 classes de 3ème du collège Saint Martin. Depuis la 6ème, les 150 élèves concernés sont liés aux restos du cœur pour lesquels ils organisent chaque année une action de solidarité. La chef d'établissement Dominique Lhuillier parle de cet engagement des élèves envers les restos pendant leur 4 années de collège.

En 6ème, ils font la découverte de l'association. En 5ème, ils courent au profit des restos. En 4ème, ils collectent des produits alimentaires. Et en 3ème, ils portent eux-mêmes les produits d'hygiène qu'ils ont collecté contre des services. C'est le sens de l'effort -Dominique Lhuillier

Cette année, les élèves de 3ème du collège ont donc collecté 150 kilos de produits d'hygiène pour les restos du cœur en échange de services rendus.

Marc-Hélie, Benoit et Camille racontent ce qu'ils ont fait en échange d'un produit pour les restos.

Moi, j'ai sorti le chien de mes voisins qui sont un peu âgés, et ils m'ont donné du savon de Marseille. Moi, j'ai nettoyé la cave de mon père et il m'a donné du dentifrice, des savons et du shampoing. Moi, j'ai fait un repas à ma maman, en échange elle m'a donné des cotons tiges