"Il y a une grande pauvreté dans les campagnes", alerte le président des Restos du Cœur de l'Indre

C'est un constat alarmant que dressent les associations berrichonnes. La crise sanitaire a fait basculer de nombreuses personnes dans la précarité. Dans l'Indre, le nombre de bénéficiaires a bondi de 40% au Secours populaire en septembre. C'est un triste constat que partage également les Restos du Cœur. Depuis plusieurs mois, l'association voit arriver de plus en plus de monde qui demande de l'aide. Environ 10-11% de bénéficiaires en plus, indique l'association dans le département.

"On constate une dégradation dans le monde rural, explique Christian Vaslin, président des Restos du Coeur dans l'Indre. Ça augmente à Levroux, à Buzançais, à La Châtre. Mais c'est également le cas dans certains quartiers de Châteauroux, notamment le quartier Vaugirard qui est un quartier prioritaire, où on aide aujourd'hui plus de 400 personnes". Invité de France Bleu Berry ce vendredi 24 septembre, il s'inquiète de cette flambée de la précarité. "On a déjà eu des chiffres aussi hauts il y a deux ou trois ans, poursuit-il. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cela s'était un peu estompé et là c'est reparti".

Un véhicule itinérant pour aller à la rencontre des gens

Parmi les raisons qui expliquent cette situation, il évoque "les jeunes qui ne trouvent pas de petits boulots et le travail au noir qui est une réalité". "On a beaucoup de jeunes, constate-t-il. Il y a même des lycéens majeurs qui viennent nous voir, des étudiants en situation de précarité, des travailleurs avec peu de revenus". Selon lui, il y a "une évolution qu'il n'y avait pas il y a quelques années".

Christian Vaslin, président des Restos du Coeur dans l'Indre © Radio France - Régis Hervé

La campagne d'hiver des Restos du Coeur démarrera vers le 23 novembre. Dans le Boischaud sud, "un centre itinérant va être mis en place", indique-t-il. "C'est un véhicule qui va se déplacer pour pouvoir se rapprocher des gens qui ne peuvent pas se déplacer". Christian Vaslin évoque notamment les "veuves d'agriculteurs qui n'ont pas assez d'argent pour mettre du carburant dans le véhicule". Selon lui, "il y a une grande pauvreté dans les campagnes".