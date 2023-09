Restos du coeur de la Drôme : "beaucoup de personnes disent 'on va vous aider'"

Distributeurs, gouvernement, mécènes, particuliers : après l'appel des Restos du cœur dimanche (à qui il manque 35 millions pour boucler le budget 2023), les soutiens commencent à arriver. Francis Bussière, président départemental des Restos du cœur de la Drôme répondait ce mardi matin aux questions de France Bleu Drôme Ardèche.

France Bleu Drôme Ardèche : la déclaration du président national dimanche a t-elle fait réagir dans la Drôme?

Francis Bussière : Alors pour l'instant, dans la Drôme, je n'ai pas encore eu de retours. Par contre, on a croisé beaucoup de personnes qui ont dit : "on va vous aider, on va faire quelque chose". Donc j'ose espérer que nous aurons des retours sur des dons, des dons supplémentaires pour nous, pour nous aider à passer ce cap.

Quelles personnes? Des particuliers? Des chefs d'entreprise?

On fait toujours appel, bien sûr, aux particuliers, aux entreprises par le mécénat. On a déjà eu des entreprises qui nous font des dons réguliers. Pour l'instant, on n'a pas de retour de distributeurs mais on organise une collecte dans la Drôme au mois d'octobre. Donc tous les centres vont collecter là. En général, les magasins nous mettent en avant. Il y en a qui des fois nous donnent des produits en plus. Donc c'est toujours intéressant. Et puis après, c'est aussi toutes les collectivités locales, les mairies, les communautés de communes, le Département, la Région. Donc on espère bien des aides de toutes ces institutions.

Dans la Drôme, combien de repas ont déjà été distribués cette année?

Sur une année d'août 2022 à août 2023, on a distribué 1 650 000 repas contre 1 350 000 sur la même période l'année précédente. C'est une augmentation constante. On a eu le covid, on a eu la guerre en Ukraine, on a l'inflation et tout ça, malheureusement, ça se cumule.

Vous allez réduire le nombre de bénéficiaires dès cet hiver. Très concrètement, ça va se passer comment?

Oui, en fait, la décision qui a été prise au niveau national s'applique dans tous les départements. Donc on va utiliser les barèmes. On a un barème qui est il y a un barème d'été, un barème d'hiver et on va utiliser le barème d'été en hiver. Ca veut dire que des personnes qui étaient aidées en hiver risquent de ne pas être aidés en hiver 2023 2024 parce qu'on n'applique pas le même barème, ces personnes ne venant pas en été.

Qu'est ce que vous allez faire dire à ces gens? Vous, vous y avez déjà pensé?

Oui. Le message le plus simple, c'est que c'est un message d'un gâteau. Le gâteau est plus petit parce qu'on peut acheter beaucoup moins avec ce que l'on a comme ressource. Et puis il y a beaucoup plus de monde. Donc en même temps, les parts sont plus petites. Ceux qui n'y auront plus accès sont les moins défavorisés du public défavorisé.

Dans la Drôme, combien de personnes pourraient être concernées?

Je n'ai pas fait de statistiques. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui cet été, nous en sommes à 9600 personnes accueillies et c'est le chiffre qu'on avait à la fin de l'hiver de la campagne 2022 2023. Donc on a aujourd'hui le chiffre qu'on a atteint au plus haut de la campagne d'hiver. Donc combien de personnes? Je ne sais pas vous dire, mais on regardera.