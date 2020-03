Restos du cœur de Mont-de-Marsan : il manque une vingtaine de bénévoles pour la collecte nationale

A quelques jours de la grande collecte nationale qui a lieu ce weekend (6,7 et 8 mars), les Restos du cœur s'organisent dans les Landes. A Mont-de-Marsan il manque toujours une vingtaine de bénévoles.

Y aura-t-il assez de bénévoles pour assurer la collecte des Restos du cœur à Mont-de-Marsan ? Comme chaque année, les Restos du cœur organisent pendant trois jours leur opération nationale, dans tous les magasins de France. Les 6, 7 et 8 mars, ils devraient récolter près de 9000 tonnes de nourriture. Mais à Mont-de-Marsan, comme ailleurs dans les Landes, l'association manque des bénévoles.

"Il me manque 24 personnes pour être au complet", précise Michelle Potet, responsable des Restos du cœur à Mont-de-Marsan. "Pourtant, pas besoin d'avoir fait Math Sup' ! C'est des permanences de trois ou quatre heures dans un magasin. Il suffit d'être un peu souriant et de récupérer la marchandise auprès des clients".

Un engagement ponctuel

Les Restos du cœur rappellent qu'il est possible de s'engager ponctuellement, juste pour le weekend. Il suffit de contacter l'association et lui indiquer ses disponibilités pour lui venir en aide. "Même si bien sûr, il est possible de s'engager avec nous après. Il n'y a aucun problème, moi je recrute !", sourit la responsable.

Les Restos du cœur à Mont-de-Marsan : 05 58 75 52 68 (numéro départemental : 05 58 06 26 24)