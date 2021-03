C'est le début de la 35e collecte nationale des Restos du Cœur. Dans les Pyrénées-Orientales, les bénévoles vous attendent devant 75 supermarchés pour collecter le plus de denrées possible ce week-end. Un événement très important : le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter depuis mars 2020.

Restos du Cœur : de plus en plus de bénéficiaires en ce début de collecte dans les Pyrénées-Orientales

Dans les Pyrénées Orientales, comme partout ailleurs en France, c'est le début de la 35e collecte nationale des Restos du oeur de la campagne d'été. Les 5, 6 et 7 mars, les 620 bénévoles du département vont collecter le plus de denrées possible dans 75 supermarchés ce week-end. Du thé, du café, des produits d'hygiène, ils acceptent tout, car les besoins sont de plus en plus important.

Le Camion du Cœur

Les bénévoles des Camions du Cœur en font le constat tous les jours. Ce sont eux qui distribuent quatre fois par semaine à Perpignan, ces fameuses denrées, récupérées lors de la collecte nationale. Ils sont une quinzaine de bénévoles à se relayer toute la semaine pour préparer les colis de nourriture et pour les redistribuer ensuite.

"On est là pour leur apporter un peu de soutien, leur parler s'ils ont besoin." Jocelyne, responsable du camion

Jocelyne Guerre est la responsable du camion, elle chapeaute le groupe : "On est là à la fois pour leur distribuer des repas, des boissons chaudes, du café, des chocolats, des soupes, et aussi leur apporter un peu de soutien, leur parler s'ils ont besoin."

Les bénévoles des Restos du Coeur déchargent le camion à la fin de la distribution à Perpignan. © Radio France - Alexandra Lagarde

Dans l'entrepôt, les bénévoles remplissent les sacs : une boîte de conserve, un gâteau, un sandwich... Olivier enchaîne les sacs, un grand sourire aux lèvres : "On met toujours la même chose, c'est le minimum, et parfois on ajoute des petites surprises."

Aider les sans-abris, les plus démunis

Les bénévoles partent avec 70 sacs préparés. C'est un peu moins que d'habitude parce qu'ils inaugurent un nouveau "spot", explique Jocelyne Guerre. "Je préfère prendre un peu moins, je ne pense pas que tous les bénéficiaires habituels seront là. Lorsqu'on change d'emplacement, il faut le temps de se faire connaître."

Jocelyne Guerre, la responsable des Camions du Coeur à Perpignan, compte le nombre de bénéficiaires venus à la distribution. © Radio France - Alexandra Lagarde

Sur le parking, des dizaines de sans-abris ou de démunis sont déjà là lorsque les camions arrivent. En quelques minutes, les stands sont installés, les bénéficiaires attendent les uns derrière les autres pour récupérer leur colis. Sur un petit carnet, Romain inscrit le prénom de chaque bénéficiaire. "Vous voulez de l'eau ou du lait dans votre colis" explique-t-il.

"J'ai travaillé 22 ans dans le bâtiment et puis du jour au lendemain je me suis retrouvé en chômage économique." John, un bénéficiaire

John est arrivé le premier. Les Restos du Cœur, c'est nouveau pour lui. "Je viens depuis un mois et demi. J'ai travaillé 22 ans dans le bâtiment et puis du jour au lendemain je me suis retrouvé en chômage économique. Ils ne me payaient plus, donc je viens chercher un peu à manger." Il s'interrompt puis conclut dans un rire : "On est dans la merde."

De plus en plus de nouveaux bénéficiaires

À côté d'eux, le stand des boissons chaudes. Olivier sert les cafés, les thés, la soupe. Quelques sourires se dessinent sur les têtes. "Elle est bonne votre soupe, Olivier. Elle nous remonte le moral" s'exclame une bénéficiaire. Pour le comédien en chômage partiel, ces moments sont des bouffées d'air frais : "Mon métier, c'est un métier passion et quand on n'a plus de passion, plus de flamme, c'est compliqué, donc on le nourrit en aidant les autres. C'est sûr qu'en voyant la misère, qui est de plus en plus grande, ça nous fait relativiser."

"On a enregistré plus de 30% de bénéficiaires supplémentaires depuis le début de la crise sanitaire." Jocelyne

À la fin de la distribution presque tous les colis ont été donnés, Jocelyne fait le bilan : "Ce soir il n'y avait qu'un ou deux nouveaux, mais il y en a quand même à chaque fois. Il y a un problème, la situation sociale s'aggrave. On a enregistréplus de 30% de bénéficiaires supplémentaires depuis le début de la crise sanitaire."

En parallèle de la collecte, comme chaque année, un concert est donné par Les Enfoirés, ce vendredi 5 mars. Il est retransmis sur France Bleu Roussillon à partir de 21h05.