Restos du cœur : "certains choisissent de payer leur loyer plutôt que de manger tous les jours"

La campagne des Restos du cœur qui débute ce lundi s'annonce "très difficile en Occitanie" en raison de l'augmentation du nombre de bénéficiaires. Cette hausse est de 12% au niveau national et de 20% en Occitanie explique Pascal Jacques le délégué régional adjoint des Restos du cœur dans la région.

C'est pour nous une campagne qui s'annonce très difficile en raison de l'inflation grandissante, des denrées de plus en plus chères et des personnes en situation de précarité de plus en plus nombreuses - Pascal Jacques délégué régional adjoint

Parmi les bénéficiaires on trouve "40% de bébés de moins de 18 mois".

Les critères d'aide ont été élargis. "On prend désormais en compte le reste en charge et non plus seulement les charges des familles car plusieurs dépenses incompressibles ont des augmentations subies". Pascal Jacques décrit des situations alarmantes où une personne "choisit de payer son loyer plutôt que de manger tous les jours".

Cette année les Restos sont particulièrement demandeurs de produits frais pour accompagner les familles à cuisiner. En plus des particuliers ils sollicitent l'aide de la grande distribution et les agriculteurs.

