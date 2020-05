Restos du cœur en Gironde : "toutes les semaines, il y a de nouvelles personnes que l'on ne connaissait pas"

Malgré la crise sanitaire, les Restos du cœur en Gironde ont démarré leur campagne d'été. Les centres de distribution ont rouvert. Mais l'association a dû modifier son fonctionnement pour protéger ses bénéficiaires et ses bénévoles. "On fonctionne désormais sous la forme de colis. On prépare des paniers à l'avance que nous distribuons aux personnes qui se présentent dans les centres", explique Muriel Quilichini, la présidente des Restos du cœur en Gironde.

De nouveaux bénéficiaires

Elle constate que depuis le début de la crise le nombre de bénéficiaires a augmenté. "Toutes les semaines, il y a de nouvelles personnes que l'on ne connaissait pas. Il y a des auto-entrepreneurs, des étudiants surtout au début de la crise, ceux qui avaient des jobs précaires, ceux qui ont du mal à fournir un repas le midi pour leurs enfants." Et cette hausse du nombre de bénéficiaires est surveillée de près pour la gestion des stocks reconnait Muriel Quilichin. "On prend beaucoup dans nos réserves en ce moment. Et si le nombre de personnes aidées continue à croitre, on va devoir s'inquiéter."

Elle lance donc un appel aux dons "auprès des entreprises agroalimentaires, des agriculteurs qui auraient des surplus, et puis des appels aux dons financiers car il va falloir reconstituer les stocks et il y a des frais supplémentaires pour les protections sanitaires". L’association remarque cependant que de nombreuses personnes ont envoyé une candidature pour devenir bénévole.

France Bleu se mobilise avec les Restos du Cœur

France Bleu s'associe aux Restos du Cœur pour une journée spéciale ce samedi 2 mai. Toute la journée la parole sera donnée aux bénévoles, artistes, acteurs de terrain, pour mettre en lumière leurs actions. Et puis à partir de 21h, France Bleu rediffuse le concert "Mission des Enfoirés" enregistré à Toulouse en 2017.