Restos du Coeur : en Mayenne, les autres associations caritatives se serrent aussi les coudes pour survivre

Les Restos du Coeur ne sont pas les seuls à souffrir financièrement et à demander une soutien massif et rapide afin de poursuivre une mission de solidarité et de générosité auprès des plus démunis. En Mayenne, d'autres associations caritatives appellent à l'aide.

Les aides se multiplient pour les Restos du Coeur depuis leur appel à l'aide dimanche 3 septembre. L'association a annoncé devoir réduire le nombre de ses bénéficiaires cet hiver en raison d'une sévère difficulté financière. Par exemple, la famille Arnault, propriétaire du géant du luxe LVMH, Total Energies, le groupe Altice et l'Etat ont décidé d'apporter leur soutien. Si les Restos vont mal, c'est le cas également pour la Croix Rouge et le Secours Populaire qui font part de leur inquiétude. En Mayenne, les principales associations caritatives se serrent les coudes pour survivre afin de poursuivre les missions auprès de leurs bénéficiaires.