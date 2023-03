Restos du Cœur : "La collecte, c'est vital", selon le responsable dans l'Ouest de la Seine-Maritime

"On compte sur vous" : le slogan des Enfoirés et des Restos du Cœur, qui lancent leur collecte nationale ce week-end. Ça commence ce vendredi et ça se termine dimanche. Chaque année, ça permet aux restos de récolter 10% des approvisionnements pendant 12 mois. "On avait déjà eu plus de 15 % sur la campagne d'été et sur la campagne d'hiver qu'on va finir là avant, en même temps que notre collecte, on arrive à 20 % encore en plus de personnes, de familles qui sont dans le besoin", explique Eric Foulogne, responsable départemental adjoint des Restos du Cœur en Seine-Maritime littoral.

ⓘ Publicité

Eric Foulogne explique avoir déjà constaté "une aggravation en août dans la campagne d'été sur les inscriptions. On s'est déjà rendu compte de l'augmentation des personnes, des familles accueillies. Alors effectivement, ça vient des augmentations des factures énergétiques, de l'inflation des produits de première nécessité. Aujourd'hui, tout augmente et on se rend compte que même les gens qui travaillent aujourd'hui arrivent dans les Restos du Cœur, dans les centres."

D'après lui, la collecte nationale représente un tiers des ressources, c'est-à-dire que les Restos ont vraiment besoin de cette collecte : "65 tonnes de collecte cette année. On essaie de se projeter sur 70 tonnes."

Le slogan "On compte sur vous" toujours autant d'actualité

D'après Eric Foulogne, "le slogan qu'avait mis Coluche au démarrage 'on compte sur vous' est toujours d'actualité. C'est la seule collecte nationale qui démarre aujourd'hui, en même temps que le concert des Enfoirés. C'est hyper important, c'est même vital." En terme de produits, les Restos ont besoin de pâtes, de riz, de tout ce qui est conserves, produits de première nécessité, et des produits d'hygiène.

Les Restos du Cœur précisent qu'on "peut s'inscrire comme bénévole un jour. Plus on a de bénévoles, plus on peut collecter. Là on va être sur une cinquantaine de magasins avec entre 500 et 550 bénévoles."

loading

Quels produits donner à la collecte des Restos du Cœur ?

Les besoins concernent les produits alimentaires non périssables :

conserves de viandes et de poissons,

conserves de légumes,

légumes secs,

conserves de fruits,

confitures,

compotes,

chocolat,

biscuits,

lait

Les produits d’hygiène :

savon,

gel douche

shampoing

brosse à dent

dentifrice

protections féminines

Les produits pour bébé :