Des collectes dans 79 magasins, 800 bénévoles mobilisés et des distributions dans les 17 centres de distribution de denrées et de repas en Isère. Aujourd'hui vendredi commence la collecte des Restos du cœur, qui s'achèvera dimanche midi. Une campagne nécessaire en hiver comme en été, comme le souligne Brigitte Cotte, présidente des Restos du cœur en Isère : « On entend beaucoup parler de la campagne d’hiver, mais les restos du cœur c’est toute l’année ! » Le besoin d'aide est d’autant plus fort en l’été, la période où les Restos manquent de bénévoles. « Beaucoup sont grands-parents, et ne sont pas disponibles l’été. »

En plus de nouveaux bénévoles pour la campagne d’été, les Restos « ont besoin de tout, mais surtout de conserves de poisson et de produits d’hygiène et d’entretien »

Les Restos du cœur, c'est toute l'année !

Le besoin en nourriture ne désemplit pas

La demande en nourriture a augmenté 2% cet hiver en Isère, « 1 525 000 repas ont été distribués », précise Brigitte Cotte. « Beaucoup de monde continue de frapper à la porte des restos. »

La présidente des Restos en Isère remarque aussi un changement des populations des Restos. « On a de plus en plus de familles monoparentales, dont beaucoup sont à la rue. C’est intolérable de voir des enfants dormir dehors. » Les migrants représentent aussi une part nouvelle de ceux qui frappent à la porte des Restos : « on distribue maintenant 120 repas chauds le midi, contre 100 l’an passé. »