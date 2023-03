Restos du Coeur : "La situation est gravissime", selon le Président de l'association dans la Loire

Dans les locaux des Restos du Coeur de Saint-Etienne , les bénévoles et le Président de l'association ne cachent pas leur inquiétude : "Il faut vraiment que l'on ouvre les yeux sur le fait que la situation est grave, gravissime", nous dit Antoine Geraci.

Et les chiffres parlent d'eux-mêmes : le nombre de bénéficiaires a bondi de 22% par rapport à l'hiver dernier. Dans la Loire, 40% des bénéficiaires sont mineurs et le nombre de bébés a augmenté de 16%.

Si la crise actuelle pousse plus de personnes vers les Restos, la hausse du nombre de bénéficiaires s'explique aussi par la prise en compte des charges de chauffage dans les barèmes de l'association : "Pour la première année on tient compte des factures d'énergie, explique Antoine Geraci, parce qu'on a de plus en plus de travailleurs pauvres, qui se retrouvent avec un reste à vivre extrêmement faible à la fin du mois. Avant le reste à vivre était d'environ 100-150 euros, aujourd'hui il est de 30 à 50 euros".

Plus de bénéficiaires, mais moins de dons

Environ 5 000 familles sont accueillies dans les 16 centres du département de la Loire et 1 million 200 000 repas sont distribués chaque année. Pour cela, l'association s'appuie pour environ un tiers sur des dons européens, un tiers des dons de l'Etat français et un tiers d'achat de denrées.

Cette année cette dernière part a tendance à croître car les autres sont en baisse : "Le lait par exemple, depuis que les Restos existent c'est la première fois qu'on doit l'acheter, alors qu'avant il venait des dons de l'Europe. On manque de lait, mais aussi d'oeufs".

"La collecte de ce week-end n'a jamais été aussi essentielle"

Pour faire face à cette situation inédite et préoccupante, les Restos du Coeur comptent donc sur leur grande collecte, du 3 au 5 mars. Dans la Loire, une grande partie des 600 bénévoles seront sur le terrain, dans une quarantaine de magasins et grandes surfaces.

Sans oublier le concert des Enfoirés (enregistré à Lyon) qui sera diffusé ce vendredi soir sur France Bleu et TF1. La vente des CDD et DVD rapporte 6 à 8% du budget total de l'association.