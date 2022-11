Restos du coeur : le centre de distribution alimentaire de Montauban peine à faire face à la demande

C'est le début de la 38e campagne d'hiver des Restos du cœur ce lundi 23 novembre. Et les prochains mois s'annoncent rudes, l'association prévoit une augmentation de près de 25% des bénéficiaires. 1 million de personnes recevra l'aide des Restos, selon eux, cet hiver encore.

Augmentation des bénéficiaires

A Montauban, dans le centre de distribution des Restos du cœur de la rue Copenhague, les bénévoles peinent d'ores et déjà à faire face à la demande. Ce samedi matin de la mi-novembre paraît pourtant calme, quelques bénéficiaires arrivent au compte-goutte. Mais ce n'est pas représentatif du flux habituel selon Pierre Defrance bénévole et responsable du centre de distribution à Montauban : "La semaine on reçoit une soixantaine de bénéficiaires par jour. Avant c'était 40 ou 50, maintenant c'est une soixantaine. Ca commence à faire beaucoup."

Sur les tables, qui font office d'allées, quelques légumes, des fruits, des conserves et du pain. Un supermarché taille réduite. Elodie, 29 ans pousse sont charriot entre les tables, elle a ses habitudes ici : "je viens depuis un peu plus de 6 mois, une fois par semaine, le samedi, je vis seule avec ma fille de 10 ans donc ça me suffit."

De plus en plus de jeunes bénéficiaires

Elodie élève seule sa fille de 10 ans, il y a six mois tout s'est compliqué pour elle. La jeune mère est tombée malade, a été mise en arrêt maladie avant de perdre son emploi. Elle touche moins de 1000 euros par mois, sans les Restos elle n'y arriverait pas : "ça serait très compliqué, quasi impossible même."

Ces derniers mois, les cas de figure comme Elodie se sont multipliés parmi les bénéficiaires des Restos du cœur. Pierre Defrance le constate tous les jours : "on n'a de plus en plus de jeunes, d'étudiants et même de jeunes mères qui vivent en foyer et viennent à la distribution. Après la précarité touche toutes les catégories sociales."

Mais ce qui inquiète le plus Pierre Defrance c'est que le centre de distribution ne parvienne plus à faire face à la demande : "il arrive parfois qu'il n'y a plus d'œufs dès onze du matin. Ca n'arrivait pas ça ces derniers mois, on arrivait à tenir plusieurs jours avec une livraison. On distribue l'équivalent de neuf repas par semaine par bénéficiaire, on espère qu'on n'aura pas à descendre en dessous. Pour le moment, on fait face, peu ou prou, à la demande. On compte sur la solidarité de chacun."