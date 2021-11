Restos du cœur : le centre Stalingrad de Grenoble fermé en raison d'un cas de Covid-19 parmi les bénévoles

Le centre Stalingrad des Restos du Cœur à Grenoble est fermé ces lundi 22 novembre et mardi 23 novembre après la découverte d'un cas positif de Covid-19 parmi les bénévoles. Les bénéficiaires inscrits aux distributions des lundi et mardi seront servis double la semaine prochaine.

Un bénévole du centre Stalingrad des Restos du cœur à Grenoble a été testé positif au Covid-19 vendredi dernier. Par mesure de précaution le centre reste fermé ces lundi 22 novembre et mardi 23 novembre le temps que tous les bénévoles soient testés.

Les bénéficiaires seront servis double la semaine prochaine

Les 400 bénéficiaires inscrits aux distributions des lundi et mardi ne pourront donc pas recevoir leur panier alimentaire. Ils sont invités à se présenter la semaine prochaine au jour et à l'heure habituelle et "seront servis double", assure la responsable du centre.

Pour l'instant, il est prévu que le centre rouvre pour la distribution du vendredi. La décision sera prise en fonction des résultats des tests Covid des bénévoles.

Au total chaque jour 1 200 personnes bénéficient de l'aide alimentaire du centre Stalingrad.