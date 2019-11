Restos du cœur - Le livre « 13 à table ! », une extraordinaire aventure solidaire

Paris, France

Vous pourrez ainsi découvrir des nouvelles de Philippe Besson, Françoise Bourdin, Michel Bussi, Adeline Dieudonné, François d’Epenoux, Eric Giacometti, Kaine Giebel, Jacques Ravenne, Philippe Jaenada, Yasmina Khadra, Alexandra Lapierre, Agnès Martin-Lugand, Nicolas Mathieu, Véronique Ovaldé, Camille Pascal, Romain Puertolas et Leila Slimani.

C’est Riad Sattouf qui a illustré avec son regard poétique, espiègle et tendre, la couverture de cette sixième édition sur le thème du voyage.

Derrière le livre, la bonne action

Lancé en 2014, le projet « 13 à table ! » mobilise chaque année une véritable chaîne de solidarité.

Auteurs, mais aussi diffuseurs, éditeurs, distributeurs, designers, libraires, graphistes, fabricants, imprimeurs, régies publicitaires… chaque acteur de la chaîne du livre offre son savoir-faire pour aider les Restos du Cœur.

Vendu au prix rond de 5 euros, chaque livre acheté permet ainsi à l’association fondée par Coluche de distribuer quatre repas.

Les cinq premiers tomes de « 13 à table ! » ont permis aux Restos du Cœur de servir plus de 4 millions de repas supplémentaires aux plus démunis.

Les restos du cœur

L’association Les restos du cœur, créée en 1985 par Coluche, a pour but d’aider et d’apporter assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire, par l’accès à des repas gratuits et par la participation à leur insertion sociale et économique.

Au cours de la dernière campagne, ce sont plus de 130 millions de repas qui ont été distribués à plus de 850.000 personnes inscrites à l’aide alimentaire.

Tout cela n’est possible que grâce à l’action et l’engagement de dizaines de milliers de bénévoles.