Restos du Cœur : les centres de l'Yonne recherchent des bénévoles à l'approche de l'hiver

Alors que le thermomètre descend de plus en plus, les Restos du Cœur lancent leur 37e campagne d'hiver ce mardi. En 2021, l'association a aidé dans l'Yonne près de 20 000 bénéficiaires, grâce à 300 bénévoles. Mais l'association manque de bras, notamment pour décharger les camions.

Les Restos du Cœur de l'Yonne démarrent leur nouvelle campagne d'hiver ce mardi. La 37e depuis la création de l'association par Coluche en 1985. 1 300 000 repas ont été servis en 2021 dans le département à près de 20 000 bénéficiaires. 300 bénévoles s'activent dans les quinze centres icaunais, un chiffre en légère hausse après une forte baisse depuis le début de la crise sanitaire.

Parmi eux, Michel, 58 ans, qui œuvre du côté de Tonnerre et Ravières. Il est arrivé aux Restos il y a 5 ans, "par l'intermédiaire d'un copain qui m'a dit "On a besoin", donc je suis venu. Moi, j'ai toujours été dans les milieux associatifs, donc je continue." Le quinquagénaire a même pris des responsabilités au fil des campagnes. "Au début, j'y allais juste pour les camions. Et puis maintenant, je suis coresponsable. C'est moi qui gère les approvisionnements du centre, je fais des collectes partout."

250 familles ont été aidées cet été par le centre des Restos du Cœur de Tonnerre © Radio France - Marcellin Robine

Ce qu'apprécie Michel au sein de l'association, c'est la bonne ambiance entre les bénévoles et les bénéficiaires, malgré des situations de grande précarité. Il aimerait être rejoint par d'autres volontaires, plus jeunes, pour aider notamment aux livraisons et à décharger les camions.

On fait des connaissances, de très bonnes connaissances. C'est sympa et ça nous permet de voir des gens de tous les horizons. C'est important.

La responsable du centre de Tonnerre Josiane Chanroux partage le même avis. "Il nous faut de nouveaux bénévoles, surtout quand on vide les camions, quand on a des boîtes de conserve et de lait. Ce n'est pas évident pour des femmes de porter toutes ces charges là. Il nous faudrait des jeunes. Il y en a qui viennent, mais ils ne restent pas."

En attendant, les bénévoles se préparent à aider encore plus de familles que d'habitude cet hiver. Le centre de Tonnerre des Restos du Cœur a aidé 250 familles cet été. 130 se sont déjà inscrites pour cette nouvelle campagne.