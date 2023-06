Restos du Cœur : les concerts des Enfoirés auront lieu en janvier 2024 à Bordeaux

Depuis 1985, chaque année, sportifs, chanteurs, acteurs et célébrités donnent " un rencard à ceux qui n'ont plus rien ". En 2021 les Restos du Cœur ont distribué plus de 142 millions de repas à plus d'un million de personnes mais les ont aussi accompagné dans leurs démarches au quotidien : accès au logement, insertion professionnelle notamment. La mobilisation de la troupe des Enfoirés est un moment essentiel dans la mobilisation de l'association pour recueillir les fonds nécessaires à toutes ses actions.

Après la Halle Tony Garnier à Lyon qui a vu cette année le public de retour pour partager ce moment fort avec les Enfoirés, c'est donc l' Arkéa Arena de Bordeaux , comme en 2019, qui accueillera du 17 au 22 janvier 2024 le spectacle pour les 35 ans de la troupe

7 concerts sont prévus, un chaque soir sauf le dimanche 21 janvier où un second spectacle est prévu.

Les informations pour la réservation des places et sur le casting du concert sont à venir prochainement.

