Restos du Coeur : les jeunes et les femmes isolés touchés de plein fouet par la crise sanitaire en Sarthe

"C'est une pauvreté gravissime et je pèse mes mots". Joël Defontaine, le président des Restos du Coeur de la Sarthe, n'en revient pas. Depuis le début de la crise sanitaire, le nombre de personnes aidées par l'association a explosé. Il est passé de 8500 à 12 000 l'an passé. Et Joel Defontaine redoute un nouvel afflux avec la flambée des prix du gaz et de l'énergie. "Je suis très inquiet parce que quand je vois les inscriptions qui démarrent depuis un certain temps déjà, nous avons en moyenne 9 à 10 % d'augmentation". Au Mans mais aussi à la campagne, dans les treize centres des Restos. " Ce n'est pas de la petite pauvreté. Il ne manque cinq centimes dans la poche. C'est vraiment une grande pauvreté et ça a beaucoup augmenté à cause du Covid".

Les étudiants, les jeunes travailleurs et les femmes isolées particulièrement touchés

L'an passé, les 750 bénévoles des Restos du coeur de la Sarthe ont servi 1.6 millions de repas. La crise a poussé certains étudiants et jeunes travailleurs à demander de l'aide à l'association. "Quand on dit les jeunes précaires, c'est les apprentis. C'est vraiment des jeunes qui veulent bosser et ce n'est pas ceux qui glandent, non ! Ils dorment dans leur bagnole, certains, et ils n'ont pas de quoi vivre".

Autre visage de la pauvreté, ces femmes qui élèvent seules leur(s) enfant(s). "Des femmes seules avec bébés. Il suffit d'observer les files d'attente, il y a dans les poussettes des gamins qui ont trois ou quatre mois, qui sont emmitouflés et qui viennent en ce moment". L'association a dénombré 350 enfants de moins de trois ans parmi ses bénéficiaires. Des familles monoparentales qui ont parfois été lâchées par leurs parents. "Les parents s'appauvrissent eux mêmes, certains par exemple, ne peuvent plus faire face. Et donc, ils foutent dehors maman et enfants. Quand je dis foute dehors, je le mets entre parenthèses. Mais c'est exactement ça".

Joel Defontaine observe aussi des jeunes qui n'ont plus les moyens de se soigner ou qui choisissent de ne pas le faire pour économiser de l'argent. " On a une automédication dramatique de ce public. Quand on sait que la Sarthe est sinistrée médicalement. Au niveau des soins, six mois pour avoir un rendez vous les SDF, six mois pour les gens de la rue. Non c'est maintenant ou jamais".

Joël Defontaine, président des Restos du Coeur de la Sarthe © Radio France - yann lastennet

La campagne n'est pas épargnée

Si l'agglomération du Mans concentre les deux tiers des bénéficiaires, la pauvreté gagne aussi les campagnes. "Nous enregistrons par exemple 6 à 10% d'inscriptions supplémentaires dans les centres de la Suze ou de la Chartre Sur le Loir". Mais il y a aussi celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, faute de moyens de locomotion ou de moyens tout court.

Alors les Restos ont décidé de venir à eux en créant un centre itinéraire qui sera opérationnel en janvier. " Vous imaginez dans le temps des camions ambulants qui venaient pour l'épicerie, la boucherie, etc. Ce sera pareil. On a un camion qu'on est en train de faire aménager. Il y aura de l'alimentaire. Il y aura des produits d'hygiène et il y aura la possibilité d'accueil. L'idée, c'est d'aller dans les petites communes rurales de préférence. Nord et sud. On demandera aux maires locaux de nous mettre à disposition une salle communale et pour pouvoir accueillir dignement public". Un camion qui sera alimenté par une nouvelle base logistique qui verra le jour sur un terrain de 2500 m2 avec un barnum, prêté par l'automobile club de l'ouest, près de la ligne droite des Hunaudières.

