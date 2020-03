Restos du coeur : le secrétaire général de l’association espère que les Français "seront au rendez-vous"

La collecte alimentaire des Restos du Coeur débute ce vendredi jusqu'à dimanche et se déroule cette année dans une situation particulière avec l'épidémie de coronavirus. Malgré "quelques désistements", la majorité des bénévoles seront au rendez-vous, assure Philip Modolo sur France Bleu Paris.

"On s'est posé la question de maintenir ou non cette collecte", confie Philip Modolo, secrétaire général des Restos du Coeur, sur France Bleu Paris, ce vendredi. Mais après avoir interrogé les bénévoles, et après avoir constaté que les Français se déplaçaient toujours dans les supermarchés, l'association a décidé de maintenir l'opération. Les Restos redoutent néanmoins une baisse des dons avec l'épidémie de coronavirus, mais Patrick Modolo espère que "les Français seront au rendez-vous".

"On est en relation directe avec les autorités sanitaires qui nous tiennent au courant quotidiennement", assure Philip Modolo. Les Restos du Coeur ont toutefois décidé de ne pas intervenir dans les départements les plus touchés (Oise, Morbihan, Haute-Savoie, Haut-Rhin où des foyers de contaminations sont identifiés).

Près de 80 000 bénévoles sont mobilisés, "nous avons eu quelques désistements mais une fois encore la majorité des bénévoles sera au rendez-vous"."La sécurité des bénévoles durant cette opération est essentielle. Nous avons demandé aux magasins l'accès à des points d'eau pour pouvoir se laver les mains, et de fournir le cas échéant du gel hydroalcoolique. Nous avons récupéré des stocks également."

Les bénévoles des Restos du cœur sont présents les 6, 7 et 8 mars dans près de 7 000 magasins, "sauf une cinquantaine", faute d'approvisionnement suffisant.

Objectif : 9 000 tonnes de produits

L’association espère collecter "9 000 tonnes" de produits, l'équivalent de 9 millions de repas. Objectif non atteint l'année dernière. "Nous envisageons une deuxième collecte si on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Mais il y a beaucoup d'incertitudes sur la date à laquelle elle pourrait se tenir".

Si vous voulez donner aux Restos, deux types de produits sont à privilégier : les produits alimentaires de longue conservation (farine, pâte, sucre, conserves) et les produits d'hygiène y compris les produits bébé, tout aussi important.

