"Tout est parti" : avec le froid, les Restos du Cœur renforcent le don de vêtements chauds à Orléans

Permettre aux plus précaires de se réchauffer malgré le froid hivernal. C'est l'objectif de la petite dizaine de bénévoles des Restos du Cœur, ce 22 décembre, lors d'une distribution de repas organisée sur le parvis de l'église Sainte-Jeanne d'Arc à Orléans. Dans leur camionnette, ils ont pris de la soupe et des plats chauds, mais aussi des vêtements à donner aux habitants dans le besoin.

"J'ai prévu un peu plus large que d'habitude", explique Antoine, bénévole aux Restos du Cœur depuis huit ans et responsable du "groupe du mercredi". "J'ai pris des parkas, des leggings à mettre sous le pantalon parce que ça tient bien chaud, mais aussi des gants, des bonnets, des écharpes, et quelques duvets", détaille-t-il.

Elooan*, par exemple, a pu récupérer "un sac de couchage, pour avoir de quoi dormir". Ben, de son côté, a pu s'équiper en "chaussettes, bonnet, écharpe ... De quoi me tenir chaud pour la nuit. Ça fait du bien, parce qu'en ce moment, ça caille quand même", souligne-t-il. Et les bénévoles ont vu juste en prévoyant davantage de vêtements chauds : en une heure de distribution, "tout est parti", confirme Antoine.

Dîner et cadeaux de Noël ce vendredi à Orléans

Ce mercredi, les bénévoles craignaient d'ailleurs que le froid n'empêche certains de venir à la distribution. "Parce que les sans-abris, qui passent déjà toute la journée dehors, ont tendance à ne pas sortir le soir lorsqu'il fait aussi froid et qu'ils ont trouvé un abri. Et les plus précaires qui ont un logement, c'est la même chose. Ils préfèrent se priver de manger", regrette Clémentine, responsable de l'activité "gens de la rue" des Restos du Cœur du Loiret. Mais "les gens sont quand même venus, nous avons 35 personnes environ", dit-elle.

Ce 24 décembre au soir, l'association va organiser une autre distribution, plus festive cette fois. "Ce sera une distribution classique, à laquelle on va rajouter de la décoration de Noël sur les tables, avec de la musique", explique Clémentine. "Il y aura aussi de la nourriture festive, comme des toasts au foie gras, au saumon ... Du Champomy aussi, parce qu'on ne sert pas d'alcool" aux Restos du Cœur. Sans oublier "un cadeau de Noël" par personne, poursuit la bénévole : "Dans chaque colis, on met un chocolat, un vêtement chaud et un petit plus comme un livre". L'association a prévu de distribuer 80 cadeaux ce 24 décembre à Orléans.

* Le prénom a été modifié